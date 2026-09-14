VIDEO Zverev osvojio US Open, a nije ni shvatio! Pogledajte hit reakciju njemačkog tenisača

Alexander Zverev servirao je za meč. Poslao je projektil koji Ben Shelton nije uspio vratiti. Loptica je odletjela u aut. Gotovo je. Nijemac je novi prvak US Opena. Dok je 24.000 navijača na stadionu Arthur Ashe utihnulo, a potom zapljeskalo pobjedniku, Zverev je napravio nešto neočekivano, baš ništa. Bez slavlja, bez vriska, bez padanja na koljena. Samo je ležerno uzeo drugu lopticu iz džepa i prebacio je preko mreže, a zatim se okrenuo i krenuo prema svojoj klupi kao da se sprema za sljedeći gem.

Zverev was so locked in, bro didn’t even know he’d won.



This will be in the media for years to come 😂 pic.twitter.com/j9i0Xx0kwL https://t.co/3tolCXcAQM — TobyWrites (@tobyasky) September 13, 2026

Trebalo je proći nekoliko zbunjujućih sekundi, dok mu brat Mischa s tribina nije prekrižio ruke i signalizirao da je gotovo, da bi Zverev konačno shvatio da je osvojio svoj drugi Grand Slam naslov u 2026. godini. Pobjedom 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 srušio je snove Bena Sheltona i cijele Amerike o prekidu 23-godišnjeg posta bez muškog Grand Slam prvaka. U trenutku najvećeg trijumfa, Zverev je bio toliko fokusiran da je potpuno izgubio pojam o rezultatu.

Cijela priča finala stala je u prvi gem. Svaki tenisač koji prvi put igra Grand Slam finale želi samo jedno: sigurno otvoriti meč i zadržati svoj servis. Ben Shelton u tome nije uspio. Zverev mu je odmah oduzeo servis i postavio ton meča koji je za Amerikanca bio gotovo nerješiva zagonetka. Nije to bio samo običan break; bio je to sažetak svega što stilski čini Zvereva noćnom morom za ljevorukog Sheltona.

Već u prvom gemu vidjela se šablona. Shelton je pokušavao napasti Zverevljev backhand svojim snažnim forhendom, što je standardna taktika ljevaka protiv dešnjaka. No, Zverev je jedan od rijetkih igrača čiji je dvoručni backhand čvrst poput zida. Stojeći duboko iza osnovne linije, s lakoćom je neutralizirao Sheltonove napade, tjerajući ga da gađa sve manje i manje mete.

Foto: ROBERT DEUTSCH

Amerikanac je počeo promašivati u ključnim trenucima, a frustracija je rasla. Gem je završio dvostrukom pogreškom, a Zverev je poslao poruku da njegov najjači adut, kick servis, protiv moje visine i pozicije na terenu ne funkcionira.

Mladi Amerikanac, poznat po teniskom intelektu, nije se predao. Pokušao je sve ne bi li Zvereva izbacio iz zone komfora. Počeo je varirati brzinu servisa, ponekad servirajući i znatno sporije kako bi poremetio ritam njemačkog tenisača. Umjesto visokog kicka, gađao je široke, slide servise. Izlazio je na mrežu kako bi skratio poene i natjerao Zvereva na kretanje prema naprijed.

Međutim, svaka od tih taktika bila je zahtjevna i tražila je kiruršku preciznost, što je teško održavati tijekom pet setova protiv igrača Zverevljevog kalibra. Problem je bio i u tome što Sheltonovi voleji još uvijek nisu na razini ostatka njegove igre. Iako je donosio ispravne taktičke odluke, prvi set je glatko izgubio.

Foto: Mike Segar

Nakon što je Shelton propustio nekoliko poluprilika na Zverevljev servis sredinom drugog seta, ponajviše zbog neforsiranih pogrešaka iz forhenda, set je otišao u tie-break. Tu je Zverev pokazao snagu i iskustvo. Poveo je s 5-0 i rutinski priveo set kraju. Činilo se da je priča gotova.

A onda, u trećem setu, dogodio se preokret. Nošen frenetičnom podrškom publike, Shelton je počeo igrati svoj najbolji tenis. Njegov servis napokon je postao neprobojan; osvojio je 19 od 21 poena na prvom servisu. Pritisak se prebacio na Zvereva, koji je servirao za ostanak u setu pri rezultatu 5-6.

Nijemac je konačno posustao, odigrao svoj najgori gem u meču i Shelton je stigao do svog prvog i jedinog breaka. Stadion je eruptirao, a Amerikanac je stavio prst na uho, kao da pita publiku: "Jeste li me otpisali?". Nada u povratak, sličan onome koji je Zverev doživio protiv Dominica Thiema u finalu 2020., kada je ispustio 2-0 u setovima, ponovno se rodila.

Nažalost po domaću publiku, euforija je trajala kratko. Odmah na početku četvrtog seta, Zverev je ponovno slomio Sheltonov servis. U ključnom poenu, nakon iscrpljujuće izmjene od 24 udarca, Sheltonov backhand završio je u autu. Bio je to udarac od kojeg se više nije oporavio. Zverev je mirno zadržao prednost i kod 5-2 stigao do meč lopte.

Foto: Mike Segar

Ono što je uslijedilo bila je jedna od najčudnijih reakcija na pobjedu u povijesti tenisa. Zverev je kasnije objasnio potpunu odsutnost slavlja.

​- U tom sam trenutku bio potpuno u zoni. Nisam čuo nikakvu buku. Bio sam u nekoj vrsti tunela gdje jednostavno ništa ne dopire do vas - rekao je, priznavši da je pogrešno brojao rezultat.

​- Mislio sam da je 5-1. Znao sam da sam mu dvaput uzeo servis, ali iz nekog razloga mislio sam da je 5-1 umjesto 6-2. Valjda sam krivo brojao. Na kraju mi je to možda i pomoglo, jer nisam osjećao nervozu dok sam servirao za meč.

Foto: Mike Segar