'Vidio je sažetke Cafua i Danija Carvajala i rekao: Igrat ću tako! Kramarić to ne smije više raditi'

Mnogi su hrvatski reprezentativci nakon pobjede nad Crnom Gorom (4-0) zaslužili pohvale, a među onima koji su odigrali najbolje svakako je Kristijan Jakić, Dalićev as iz rukava za desnog beka koji je majstorski zabio prvi gol i pokazao da se na njega ozbiljno može računati.

- Ne samo spektakularan gol, nego je cijelu utakmicu odigrao na zavidnoj razini. On je dobitnik mini-ciklusa jer je odigrao dvije utakmice zaista jako, dobro. Ništa u ovoj akciji nije bilo slučajno. Prekrasna kontrola, mirnoća, rezana lopta, točno se vidi da gađa. Čestitke Jakiću na hrabrosti, konkretnosti, činjenici da ne igra s rezervom i kalkulacijom - rekao je Aljoša Vojnović, bivši nogometaš, u studijskoj emisiji Nove TV.

- Pucati slabijom nogom? Za mene nemoguće, ja mogu samo lijevom. Desnom, nema šanse. Dvojicu je zaljuljao i fino pogodio, ali je bio nježan s loptom koja je imala efea i ušla - kazao je Robert Jarni, član legendarne postave Hrvatske iz Francuske 1998.

Kasnije je Vojnović poentirao:

- Impresioniran sam. Imam osjećaj kao da je pogledao sažetke Cafua i Danija Carvajala i rekao "Igrat ću ovu poziciju tako pa kud puklo da puklo". Nevjerojatno da kao bek toliko koristi stvari koje ne koristi kao šestica. Igra kao Cristiano Ronaldo i nije ga briga je li s druge strane Cipar, Andora ili Farski Otoci. On ide maksimalno, što nekim igračima fali. I to ga je na neki način nagradilo.

Lovro Majer je, nakon što je propustio Farske Otoke zbog želučanih tegoba, odigrao vrlo dobro, isprovocirao autogol Edvina Kuča u 85. i asistirao Ivanu Perišiću za konačnih 4-0.

- Lovro Majer je uvijek imao taj vic, i prije nego što je imao ozljedu. On može igrati s lijeve i desne strane. Ima sportsku inteligenciju, to je sve što mu treba. Dodir, kontrola lopte, pregled igre, kome dodati loptu, fantastično - rekao je Jarni.

Oko ključne sudačke odluke suca Felixa Zwayera, drugog žutog kartona Andriji Bulatoviću u 34. minuti, nisu se složili s Nijemcem.

- Prelomilo je utakmicu u našu korist, iako bismo i bez toga suvereno priveli utakmicu kraju. Malo je ovo prestrogo, nije nekakav oštar start, nije zakašnjela reakcija, nije zadnji igrač. Zanima me što bi sudački eksperti imali reći. Ovo je prestrogo za remplanje.

U zadnjem napadu u prvom poluvremenu Hrvatska je mogla zabiti iz munjevite kontre koju, međutim, Andrej Kramarić, kasniji strijelac i prvi golgeter kvalifikacija, odradio slabo. Umjesto da doda nekom od suigrača, pucao je preko gola.

- Ovo se ne smije nikad više dogoditi, ima na drugoj stativi čovjeka koji je sam, samo će je gurnuti unutra. On je trčao da ga može stići i bio mu je sam na drugoj stativi. Moraš ispoštivati čovjeka koji je išao iza tebe - rekao je Jarni.

- U toj situaciji treneri kažu da ispoštuješ igrača koji dolazi u drugog plana. Sve je napravio dobro, istrčao je, dao prostora igraču da mu utrči, ima još rješenje na drugoj strani. Ima tri rješenja za koje je vjerojatnije da će akcija rezultirati golom - dodao je Vojnović.

Maksimir je u 82. minuti ovacijama pozdravio kapetana Luku Modrića.

- Moguće je da je ovo zadnja na Maksimiru, da ga više nećemo gledati. Teško je slušati, još teže posvijestiti. Shvatit ćemo što smo imali priliku gledati dugi niz godina tek kad ode u mirovinu. Ista je stvar bila i s Jordanom, to je ljepota sporta - kazao je Vojnović.