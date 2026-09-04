VIDEO Nezaustavljivi Baturina zabio novi sjajan gol u Italiji!

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) nastavio je sjajnu formu u novoj sezoni. Bivši dinamovac zabio je za 1-1 u utakmici trećeg kola talijanskog prvenstva protiv Genoe.

Domaćin je poveo u 19. minuti preko Milutina Osmajića, a Baturina je u 25. minuti zabio novi sjajan gol u dresu talijanskog prvoligaša. Primio je loptu i brzo se odlučio za siloviti prizemni udarac s 20-ak metara kojim je poravnao na 1-1. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Como je već u 30. minuti preokrenuo rezultat. Assane Diao zabio je za 2-1. Podsjetimo, Baturina je odigrao sjajnu utakmicu u pobjedi 2-1 protiv Napolija. Zabio je gol i asistirao protiv četverostrukog prvaka Italije. Nico Paz postavio je 3-1 u 40. minuti.