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U SJAJNOJ JE FORMI

VIDEO Nezaustavljivi Baturina zabio novi sjajan gol u Italiji!

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Nezaustavljivi Baturina zabio novi sjajan gol u Italiji!
Foto: Arenasport/Screenshot
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Domaćin je poveo u 19. minuti preko Milutina Osmajića, a Baturina je u 25. minuti zabio novi sjajan gol u dresu talijanskog prvoligaša. U prošlom kolu je zabio gol i asistirao protiv Napolija

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Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) nastavio je sjajnu formu u novoj sezoni. Bivši dinamovac zabio je za 1-1 u utakmici trećeg kola talijanskog prvenstva protiv Genoe.

Domaćin je poveo u 19. minuti preko Milutina Osmajića, a Baturina je u 25. minuti zabio novi sjajan gol u dresu talijanskog prvoligaša. Primio je loptu i brzo se odlučio za siloviti prizemni udarac s 20-ak metara kojim je poravnao na 1-1. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Serie A - Napoli v Como
Foto: Guglielmo Mangiapane

Como je već u 30. minuti preokrenuo rezultat. Assane Diao zabio je za 2-1. Podsjetimo, Baturina je odigrao sjajnu utakmicu u pobjedi 2-1 protiv Napolija. Zabio je gol i asistirao protiv četverostrukog prvaka Italije. Nico Paz postavio je 3-1 u 40. minuti.

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