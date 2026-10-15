Vijeće četvrti Maksimir želi da se poništi odluka o stadionu. Tomašević: 'Nisam znao za to'

Vijeće Gradske četvrti Maksimir zatražilo je poništenje odluke o izboru idejnog rješenja novog stadiona Maksimir te ponovno razmatranje i ocjenjivanje svih pristiglih radova, prenosi Index pozivajući se na Večernji list. O toj se temi raspravljalo i na aktualnom satu zagrebačke Gradske skupštine, gdje je zastupnik stranke Drito Josip Periša od gradonačelnika Tomislava Tomaševića zatražio da se jasno odredi prema stavu vijeća gradske četvrti na čijem bi se području stadion trebao graditi.

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Periša je podsjetio na ranije Tomaševićeve izjave da je potrebno pronaći rješenje koje će zadovoljiti i struku i navijače. Pritom je istaknuo da su članovi gradonačelnikove vladajuće koalicije u Vijeću Gradske četvrti Maksimir glasali protiv zaključka kojim se traži preispitivanje odabranog rješenja.

"Stoga vas ja pitam je li glas protiv ujedno i vaš stav?" upitao je Periša.

Tomašević je odgovorio da u projektu sudjeluju dva investitora, Grad Zagreb i Vlada, koji su zajednički odlučili o sastavu ocjenjivačkog suda.

"Više sam puta javno govorio da je bitno da se nađe rješenje koje će zadovoljiti struku i navijače. To je sve što sada mogu reći na tu temu, u ovom trenutku traje žalbeni postupak", rekao je gradonačelnik.

Periša nije bio zadovoljan odgovorom te je ponovno zatražio od gradonačelnika da se jasno izjasni podržava li stav svojih koalicijskih partnera u Vijeću Gradske četvrti Maksimir.

"Nisam znao da je VGČ Maksimir donio taj zaključak, ne znam je li dostavljen u Ured gradonačelnika. Očekujem da se nađe rješenje koje moramo naći sa suinvestitorom", odgovorio je Tomašević.

Podsjetimo, krajem rujna pobjednikom međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice proglašeno je rješenje milanskog Studija VG13.

Odabir je izazvao brojne negativne reakcije u javnosti i među Dinamovim navijačima, nakon čega se otvorilo pitanje treba li natječaj poništiti i raspisati novi. Na rezultate su podnesene žalbe, među kojima je i ona Ministarstva gospodarstva, a daljnji koraci ovise i o ishodu žalbenog postupka. Grad Zagreb i Vlada zajednički su uključeni u financiranje projekta, pa je za konačno rješenje nužan dogovor obiju strana.