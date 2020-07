Vikao 'Goooool!' i izrešetao ga

Andrés Escobar ubijen je na današnji dan 1994. godine, 11 dana nakon što je zabio prvi i posljednji autogol u životu na SP-u u Americi. Ispričao se naciji i, zanimljivo, rekao "Život ne završava ovdje"

<p>Na današnji dan prije 26 godina nogometni svijet bio je zavijen u crno. Deset dana nakon poraza od <strong>SAD</strong>-a (2-1) i neočekivanog ispadanja sa Svjetskog prvenstva, kolumbijski su se 'navijači' odlučili na svoj način obračunati sa strijelcem nes(p)retnog gola, <strong>Andresom Escobarom</strong>.</p><p>Sve je to bilo povezano sa situacijom u zemlji koja je bila u rasulu nakon smrti najslavnijeg gangstera <strong>Pabla Escobara </strong>kad je zemljom više nego ikad vladao kriminal. Spomenuti Escobari nisu u rodbinskoj vezi.</p><h2>Kaos u zemlji, ali nogomet se furiozno pratio</h2><p>Vođa medellinskog kartela Pablo Escobar imao je veliku popularnost i imidž svojevrsnog Robina Hooda među siromašnim stanovništvom Medellina jer je davao donacije u razne dobrotvorne svrhe. No zbog mnogih kriminalnih radnji 1992. 'otvoren je lov' na njega, a u sve su se uključili i Amerikanci, a Escobar je ubijen <strong>2. prosinca 1993.</strong> Socijalna situacija u zemlji bila je užasna godinama nakon toga, počele su borbe za prevlast u kriminalnom miljeu.</p><p>Godišnje je na ulicama ubijano oko 20.000 ljudi, a govorilo se kako nogomet raste na novcu zarađenom od prodaje droge. Svojevrsna javna tajna bila je i miješanje mafije u izbornički posao Maturane, a neko je vrijeme zbog mutnih poslova s Escobarom u zatvoru proveo legendarni vratar <strong>Rene Higuita,</strong> dok je brat braniča <strong>Luisa Fernanda Herrere</strong> poginuo u sumnjivoj prometnoj nesreći pred samo Svjetsko nogometno prvenstvo u <strong>SAD-u</strong>.</p><p>Sa Valderramom, Asprillom, Rinconom krenuli su u SAD u skupinu sa <strong>Rumunjskom, SAD-om i Švicarskom</strong>. Trebalo je sve biti lako, ali<strong> </strong>prvu utakmicu izgubili su od Rumunjske, što je značilo da u drugom kolu protiv domaćina nemaju pravo na kiks.</p><h2>'Presudio' sebi i svojoj reprezentaciji</h2><p>Kolumbiji treba pobjeda i sve ide po planu. Dominiraju terenom, no u 35. minuti događa se ključan moment - ubacio je Amerikanac <strong>Harks,</strong> a nesretni Escobar u namjeri da riješi opasnost, šalje loptu u vlastitu mrežu.</p><p>SAD je povećao rezultat na 2-0 i Kolumbija nije uspjela ništa više osim zabiti počasni gol. Kolumbijci su bili utučeni, a posebno <strong>Andrés​ Escobar </strong>koji nije bio ni svjestan što ga čeka u domovini. A on se samo želio ispričati.</p><p>- Moram pokazati lice svom narodu! - rekao je Escobar izborniku Maturani nakon upozorenja o povratku u Kolumbiju.</p><p>Izbornik ga je upozorio, ali Escobar je želio priznati svoju pogrešku pred narodom... Vratio se u domovinu i toga kobnog 2. srpnja 1994. je u rodnom Medellinu izašao u noćni provod jer je vjerovao da je siguran nakon što se obratio narodu.</p><p>- Uvjeravam vas da se ništa čudno nije dogodilo u našoj grupi. Jednostavno, odigrali smo loše. Vidimo se uskoro jer život ne završava ovdje - najupečatljivija je rečenica iz njegove kolumne za <strong>El Tiempo</strong>.</p><p>Kao da je predosjećao... Po izlasku iz noćnog kluba, ustrijeljen je iz vatrenog oružja. Šest je metaka upućeno prema njemu, a njegova djevojka <strong>Pamela Cascarado</strong> čula je ubojicu kako viče: <strong>'Goooool!'</strong>, podsjećajući na kolumbijske komentatore. </p><h2>Zbog čega je zapravo ubijen?</h2><p>Ubiti nekoga zbog autogola bilo bi stvarno ekstremno, ali to je Kolumbija. Teško je povjerovati da je 'samo' ispadanje sa SP-a bilo razlog za teško ubojstvo. Postoje mnoge teorije, a vjeruje se kako je mafija zbog Escobarovog autogola izgubila ogromnu svotu novca na kladionici, a stanje u Kolumbiji samo je potpomoglo ubojstvu.</p><p><strong>Jhon Jairo Velasquez Vasquez</strong> poznatiji pod nadimkom <strong>'Popaj'</strong> bivši je član bande Pabla Escobara koji je u dokumentarcu 'Dva Escobara' ponudio svoje mišljenje:</p><p>- Andresova greška bila je što je odgovorio tim momcima. Oni nisu dozvoljavali da im itko odgovara. Nije to imalo nikakve veze s klađenjem. Njihov ego bio je maksimalno napumpan nakon što su doprinijeli ubojstvu Pabla Escobara - rezimirao je 'Popaj'. </p><p>Na Escobarovom sprovodu bilo je oko 120.000 ljudi, a tada je za njegovu suprugu život izgubio smisao.</p><p>- Kao da je netko otkinuo dio mene. Jednog dana imaš ljubav svog života, planiraš se udati i imati djecu. Zatim se probudiš i sve je to nestalo. Za mene se život nije nastavio. Stao je - rekla je svojevremeno <strong>Pamela Cascarado.</strong></p><p>Dan poslije ubojstva Escobara, BBC je bio prisiljen javno se ispričati nakon što je njihov stručni komentator Alan Hansen u komentaru druge utakmice izjavio da "argentinski branič želi da ga se ustrijeli zbog takve pogreške". Morbidan se komentar, nažalost, i obistinio.</p>