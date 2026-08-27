Viking potvrdio brojne slabosti Dinama. Uz takve krive poteze ne može se napasti Liga prvaka!

Dinamo je propustio veliku priliku, u Maksimiru se ove godine neće igrati Liga prvaka. Zagrepčani su imali prilično dobar ždrijeb, preko Thuna, Kauno Žalgirisa i Vikinga mogli (i morali do) nogometne elite, ali na kraju - nisu uspjeli. Zvonimir Boban i društvo zadovoljit će se Europskom ligom, tu će "modri" svakako biti i puno konkurentniji, vjerujemo i dohvatiti nokaut fazu ovog natjecanja.

Hrvatski prvak dobio je novi, težak financijski udarac, plasman u Ligu prvaka napunio bi maksimirsku blagajnu, sad će financijske računice zatvarati na neke drugačije načine, tko zna - možda i prodajom igrača. Bila je ovo teška noć, još teže jutro za sve strukture u Maksimirskoj 128, ali već danas se treba okrenuti budućnosti. Analizirati sve što se napravilo ljetos i - raditi, raditi, raditi...

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

A ljeto nije bilo dobro, barem ne po pitanju prijelaznog roka. Dinamo se ove jeseni oslonio na donedavno otpisane (Nevistić, Kačavenda, Mudražija) igrače, veliku su rolu imali i pojedinci koji su mjesecima na izlaznim vratima (Hoxha), a prava pojačanja nisu stigla. Tko zna, možda će Oršić i Radeljić uskoro proigrati, možda će Kravcov i Rodriguez biti pojačanja, ali za Ligu prvaka je sad kasno.

Zagrepčani nisu riješili golmansko pitanje, ostali su bez previše kvalitetnih pojedinaca (Livaković, Benncer, Soldo, Vidović, Bakrar), pa Ligu prvaka napali na pogrešan način. Sa samo četiri vezna igrača (Mišić, Zajc, Stojković i Kačavenda) i jednim napadačem (Beljo) u cijelom rosteru!? Tako ipak ne ide. OK, tu su bili Mudražija (igrom slučaja) i Prevljak, ali na njih se još ne računa ozbiljno.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Kovačević i dalje uspješno plovi hrvatskim nogometom, ali svaka europska utakmica donosi mu velike probleme. Thun je pao uz puno sreće, Dinamo je i protiv Kauno Žalgirisa izgledao loše s igračem manje (iako je sve bilo gotovo), a Viking je pokazao koliko "modri" fizički zaostaju za srednjim europskim domom. Da se ne lažemo, Viking je daleko od nekakvog vrha.

Trener Dinama živi mirno, ali svaka europska utakmica (još od prošle sezone) otkrije brojne slabosti u njegovoj momčadi. I Kovačević još uvijek, izuzev Fenerbahčea, nema neki veći europski skalp na klupi "modrih". A dvoboji protiv momčadi srednje europske vrijednosti (Malmö, Celta, Lille, Betis, Midtjylland, Genk, Viking...) donose mu velike probleme. Dinamo ipak vrijedi više...