Vini uzvratio Englezima: Vidim sve. Uvrede me čine još boljim

Real Madrid pobijedio je u utorak Manchester City na Etihadu (2-1) te potvrdio prednost iz prve utakmice (3-0). Vinicius je zabio gol iz penala u 22. minuti susreta, a nagovještaj loše večeri napravio je dvije minute prije Bernardo Silva koji je skrivio kazneni udarac i dobio crveni karton. Erling Haaland zabio je u 41. minuti za izjednačenje, ali Brazilac je svojim drugim golom potvrdio pobjedu u sudačkoj nadoknadi drugog dijela.

Krilnom napadaču Manchester City ostao je trn u oku zbog prijašnjih ogleda i podbadanja navijača 'građana'. Nakon prvog gola na utakmici u svom kontroverznom stilu proslavio je pogodak. Napravio je gestu koja izgleda kao da briše suze s lica. Naravno, bila je upućena navijačima Cityja te je to njegova svojevrsna osveta za 'građane'.

No, nije tu stao, već je provocirao i kod drugog postignutog gola koji mu je na samom kraju utakmice poništen zbog zaleđa. Ipak, zabio je svoj drugi pogodak u trećoj minuti sudačke nadoknade te ga proslavio, neuobičajeno za njega, manje kontroverzno pokazujući na poleđinu dresa ispred domaće publike. Donnarumma ga je došao upozoriti da to ne radi pa je Brazilac podignuo ruke kao da mu to nije bila namjera.

Englezi su mu na Etihadu 11. veljače 2025. u šesnaestini finala Lige prvaka priredili transparent po uzoru na naslov pjesme Oasisa na kojem piše ''Stop crying your heart out" ("Prestani plakati"). Pored natpisa bila je fotografija Rodrija kako ljubi Zlatnu loptu, koji je bio glavni konkurent Viniju za osvajanje najprestižnije individualne nagrade. Uz sve navedeno, skandirali su mu cijelo vrijeme "Gdje ti je Zlatna lopta?". Brazilac je to shvatio vrlo osobno i više od godinu dana morao je čekati da ušuška navijače 'građana' na njihovom stadionu.

Nakon susreta sa Cityjem odgovarao je novinarima na pitanja ima li dodatnu motivaciju protiv 'građana' zbog prošlih podbadanja.

- Vidim sve. Njihovo skandiranje i uvrede mi daju snage da odigram dobru utakmicu i upravo to sam napravio. Znaju našu povijest i što smo sposobni učiniti u Ligi prvaka. Ovo je peti put da smo došli ovdje; uvijek je teško i hladno, ali moramo nastaviti u ovome ritmu.

- Ove smo sezone nekonzistentni, ali kroz dva susreta sa Cityjem dokazali smo da možemo kontrolirati utakmicu protiv elitnog protivnika. Smatram da je ovo prijelomna utakmica te da je najbolji dio sezone tek pred nama, dodao je Vinicius.

Real Madridu u četvrtfinalu Lige prvaka pridružili su se još Sporting, Arsenal i PSG.