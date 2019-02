Vinicius će biti strašan igrač, a Barca kažnjava svaku grešku

Trener Gorice Sergej Jakirović bio je stručni komentator El Clasica za 24sata, tijekom utakmice u nekoliko navrata iznio je svoje viđenje događaja na terenu, a potom je napisao osvrt na jedan od najvećih nogometnih derbija svijeta u kojem je Barcelona pobijedila Real 3-0 i prošla u finale Kupa kralja.

Čini mi se kako je s obzirom na prikazano rezultat ipak malo previsok, ali to je kvaliteta Barcelone. Njima ne treba puno prigoda za gol, to su dokazali i sada na Santiago Bernabeuu. Real Madrid je odigrao dobru utakmicu, zaslužili su zabiti bar dva gola, no ovoga puta nisu imali niti dovoljno sreće. Barcelona je na kraju ipak zasluženo otišla u finale Kupa kralja.

Real Madrid je ipak previše toga promašio u prvom dijelu, tu su dominirali i imali nekoliko izrazitih šansi, a protiv suparnika kao što je to Barcelona takve prilike trebate zabijati. Barcelona je to znala kazniti, poentirali su iz prvog udarca u okvir domaćeg gola, odmah utakmicu odveli na svoj mlin.

Trener Gorice bio je stručni komentator El Clasica za 24sata, tijekom utakmice u nekoliko navrata iznio svoj viđenje svih događaja na terenu. A tako je dvoboj Viniciusa i Semeda iz 14. minute označio kao kazneni udarac za Real Madrid.

Za mene je onaj nasrtaj Semeda na Viniciusa u 14. minuti čisti penal. Ma Vinicius će biti igračina, stvarno je jako opasan. Čim je lopta kod njega u nogama vidite da se nešto događa. Naravno da mu još nedostaje ovakvih utakmica, ali vrijeme radi za njega i sigurno kako će on biti još samo bolji. I kako je Real pogodio dovođenjem takvog igrača.

Modrić i Rakitić? Bio je to dobar duel na sredini terena, vidi se kako se jako dobro poznaju, ali i respektiraju. Obojica znaju sve mane i vrline drugoga, jako dugo igraju u reprezentaciji, pa u međusobne duele ulaze i s dozom opreza. I Luka i Raketa su odradili dobar posao, vodili veliku bitku na sredini terena zajedno sa Casemirom, Kroosom, Busquetsom... Bilo je jako teško nešto probiti kroz sredinu, Real je odlično stajao u prvih 45 minuta, a da su tu prvi zabili vjerojatno bi sve bilo drugačije.

Jako je teško nekome nadoknaditi odlazak Cristiana Ronalda koji je svake sezone u prosjeku zabijao 50 golova. Vjerujem kako je svima bilo jasno da njegovim odlaskom za Real počinje nova era, tako će jednoga dana biti i Barceloni kada više ne bude Lionela Messija. Njih je nemoguće zamijeniti, ja uvijek kažem kako smo sretni svi mi skupa koji živimo i gledamo nogomet u njihovo doba.