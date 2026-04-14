Vinicius je opet nezadovoljan?

Zanimljivo, Vinicius od Reala navodno traži ugovor u visini Mbappéovog, a ove je sezone odigrao 46 utakmica i zabio 17 golova, uz 13 asistencija

Po mišljenju mnogih, prijelomni trenutak turobne sezone Real Madrida dogodio se u pobjedi protiv Barcelone 26. listopada (2-1). Točnije, igrala se 72. minuta kada je Xabi Alonso iz igre izvadio Viniciusa Juniora (25), a ovaj je uz negodovanje i gestikuliranje napustio travnjak. S tribina su se čule salve zvižduka, ali od tada je počeo kraj Xabija kao trenera Reala.

Do tog su trenutka "kraljevi" bili lideri Španjolske s pet bodova prednosti, a nakon tog incidenta narušena je atmosfera u momčadi i trenerov autoritet. Sada je Vinicius opet nezadovoljan, prenosi Cadena SER

Naime, u posljednjih je nekoliko tjedana Brazilac navodno nezadovoljan ulogom u klubu jer smatra da mu trener Alvaro Arbeloa ne daje dovoljno slobode da s krila "zabada" prema sredini. Također, smeta mu što mu Kylian Mbappe nerijetko dolazi na lijevo krilo i Vinicius smatra da nema dovoljno izolacijskih situacija za dribling. 

Nastavlja se tako problematična sezona za Realovog nogometaša koji još nije potpisao novi ugovor s klubom, a nakon njegovih protesta prema Xabiju Alonsu, Bask je izgubio autoritet u svlačionici što je rezultiralo smjenom. Javna je tajna da je upravo Vinicius bio predvodnik grupe igrača koji nisu željeli da im Alonso bude trener. 

LEGENDA 'KRALJEVA' Realov predsjednik želi vratiti bivšeg Modrićevog partnera?!
Informacija koju su plasirali u emisiji El Larguero na Cadeni SER time je zanimljivija što je upravo Arbeloa Viniciusu dao praktički neograničeno povjerenje. Brazilca se više praktički ne vadi iz igre, igra svaku utakmicu po 90 minuta, a na press konferencijama ga španjolski trener redovito brani. 

Zanimljivo, Vinicius od Reala navodno traži ugovor u visini Mbappéovog, a ove je sezone odigrao 46 utakmica i zabio 17 golova, uz 13 asistencija. 

