Padavicius u akciji! Real Madrid uz sudački poguranac na vrhu. Oštećeni su Sociedad i Barca

Španjolski nogomet trese nova sudačka afera nakon što je Tehnički odbor sudaca (CTA) odlučio sankcionirati VAR suce s utakmica Real Madrid - Real Sociedad i Girona - Barcelona zbog niza kontroverznih odluka koje su izravno utjecale na ishod.

Glavni fokus je na utakmici na Santiago Bernabéuu, gdje je Real Madrid slavio 4-1 protiv Real Sociedada, no pobjedu su zasjenila dva dosuđena penala nad Viníciusom Júniorom. Dok je prvi ocijenjen kao ispravan, drugi je izazvao lavinu reakcija, a interna analiza Sudačkog odbora potvrdila je ono na što su mnogi sumnjali - bila je to gluma brazilskog napadača, piše Diario As.

Kazna za sporni penal na Viníciusu

Daniel Jesús Trujillo, VAR sudac na spomenutoj utakmici, suočit će se s disciplinskim mjerama zbog svoje pasivnosti. Prema informacijama iz Španjolske, Trujillo nije ispravno reagirao kod drugog penala za Real Madrid, dosuđenog početkom drugog poluvremena. Tehnički odbor sudaca smatra kako je Vinícius započeo pad i prije kontakta s braničem Real Sociedada te da je glavni sudac Hernández Maeso trebao biti pozvanda pregleda snimku.

Budući da se to nije dogodilo, VAR se našao na udaru kritika. Trujillo će dobiti blažu kaznu. U svojoj sljedećoj delegaciji bit će degradiran na poziciju pomoćnog VAR suca. Olakotna okolnost za njega bila je činjenica da je Real u trenutku dosuđivanja penala već vodio 3-1, pa pogreška nije presudno utjecala na pobjednika, iako je produbila sumnje u kriterij suđenja.

Teža sankcija za suca s utakmice Barcelone

Mnogo oštriju kaznu zaradio je David Gálvez Rascón, VAR sudac s utakmice između Girone i Barcelone koja je završila pobjedom domaćina 2-1. On je poslan "na hlađenje" do daljnjega jer nije signalizirao prekršaj na stoperu Barcelone Julesu Koundéu koji je prethodio pobjedničkom golu Girone.

Igrač Girone Claudio Echeverri kasnije je i sam priznao kontakt.

​- Da, stao sam Koundéu na stopalo, ali trčao sam u punoj brzini i nisam to napravio namjerno. Da je sudac svirao prekršaj, razumio bih - izjavio je Argentinac.

Budući da je ta sudačka pogreška izravno odlučila pobjednika u neizvjesnoj utakmici, Sudački odbor odlučio je primijeniti strožu mjeru i privremeno suspendirati Gálveza Rascóna. Ovi slučajevi ponovno su pokrenuli raspravu o kvaliteti i transparentnosti suđenja u La Ligi, jednoj od najjačih nogometnih liga na svijetu.