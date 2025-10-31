Obavijesti

FOTO: ZALJUBLJENI DO UŠIJU

Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...

Vinicius Junior potvrdio vezu s Virginijom Fonsecom! Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
Nakon tjedana nagađanja, zvijezda Real Madrida, Vinicius Junior (25), potvrdio je ono o čemu bruji cijeli Brazil: u vezi je s jednom od najutjecajnijih žena u Latinskoj Americi, Virginijom Fonsecom (26). | Foto: Instagram
1/70
Komentari 11

