Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...

Vinicius Junior potvrdio vezu s Virginijom Fonsecom! Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
Nakon tjedana nagađanja, zvijezda Real Madrida, Vinicius Junior (25), potvrdio je ono o čemu bruji cijeli Brazil: u vezi je s jednom od najutjecajnijih žena u Latinskoj Americi, Virginijom Fonsecom (26).
| Foto: Instagram
Nakon tjedana nagađanja, zvijezda Real Madrida, Vinicius Junior (25), potvrdio je ono o čemu bruji cijeli Brazil: u vezi je s jednom od najutjecajnijih žena u Latinskoj Americi, Virginijom Fonsecom (26). |
Foto: Instagram
Nakon tjedana nagađanja, zvijezda Real Madrida, Vinicius Junior (25), potvrdio je ono o čemu bruji cijeli Brazil: u vezi je s jednom od najutjecajnijih žena u Latinskoj Americi, Virginijom Fonsecom (26).
| Foto: Instagram
Ova 26-godišnja poduzetnica, televizijska voditeljica i majka troje djece nije samo novo lice uz slavnog nogometaša, već i poslovni fenomen čiji život prate deseci milijuna ljudi, a karijeru joj obilježavaju vrtoglavi uspjesi i jednako glasne kontroverze.
| Foto: Instagram
Njihova veza, potvrđena romantičnim fotografijama iz Monaka, stavila je pod povećalo javnosti ženu koja je sama izgradila medijsko i poslovno carstvo.
| Foto: Instagram
Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa rođena je 6. travnja 1999. u Danburyju, Connecticut, SAD. Kći Brazilke i Portugalca, s tri godine preselila se u Brazil, u rodni grad svoje majke Governador Valadares.
| Foto: Instagram
Iako posjeduje američko državljanstvo, Virginia je u više navrata izjavila kako ne govori engleski te da se nikada nije osjećala povezanom sa Sjedinjenim Državama.
| Foto: Instagram
Njezin put prema slavi započeo je 2016. na YouTubeu. Sa samo 16 godina počela je snimati videe, a već s trećim videom, u kojem je predstavila svoju playlistu brazilske funk glazbe, dosegla je impresivnu brojku od 100.000 pretplatnika.
| Foto: Instagram
Pravi proboj dogodio se kada je ušla u vezu s tada već poznatim youtuberom Pedrom Rezendeom i postala dio njegove agencije ADR (Rezende's Alliance). Zajednički nastupi i izazovi katapultirali su je u orbitu najpoznatijih brazilskih influencera.
| Foto: Instagram
Međutim veza s Rezendeom završila je 2020. godine, a Virginia je zbog raskida ugovora s njegovom agencijom morala platiti kaznu od čak dva milijuna brazilskih reala.
| Foto: Instagram
Nakon prekida s Rezendeom, Virginia nije gubila vrijeme. Ubrzo je započela vezu s country pjevačem Zé Felipeom, sinom slavnog brazilskog glazbenika Leonarda, te postala zaštitno lice i plesačica u njegovim spotovima. No njezine ambicije bile su daleko veće od plesa.
| Foto: Instagram
Godine 2021. osniva čak tri tvrtke: marketinšku agenciju Talismã Digital, estetsku kliniku SK Aesthetic (koju je prodala sljedeće godine) i, najvažnije, kozmetički brend WePink.
| Foto: Instagram
U ožujku 2023. prodali su 110.000 bočica parfema, a prijavljeni profit tvrtke za 2022. godinu iznosio je nevjerojatnih 168,5 milijuna reala (27 milijuna eura). Sama Virginia tvrdila je da mjesečno zarađuje oko 500.000 reala (80.250 eura). Poslovni uspjeh okrunila je 2024. pokretanjem vlastite televizijske emisije "Sabadou com Virginia" na mreži SBT, koja je već u prvoj epizodi postala najgledaniji program te televizije.
| Foto: Instagram
Uspjeh WePinka bio je trenutan i eksplozivan. Prema Forbesu, tvrtka je u samo mjesec dana nakon lansiranja ostvarila prihod od 10 milijuna brazilskih reala, oko 1,6 milijuna eura.
| Foto: Instagram
No, gdje je veliki uspjeh, tu su i velike kontroverze. Virginia Fonseca postala je sinonim ne samo za bogatstvo, već i za skandale koji redovito potresaju brazilsku javnost.
| Foto: Instagram
U ožujku 2023. njezin brend WePink lansirao je puder po cijeni od 199 reala (oko 36 eura), reklamirajući ga kao "dermomake" proizvod s kvalitetom uvozne kozmetike koji ujedno njeguje kožu.
| Foto: Instagram
Međutim beauty influencerica Karen Bachini u viralnom videu razotkrila je da je proizvod registriran u najnižoj kategoriji brazilske zdravstvene agencije Anvisa, što znači da ne može imati njegujuća svojstva.
| Foto: Instagram
Korisnici su se žalili da puder isušuje kožu, ističe bore i nije vodootporan. Youtuber Felca snimio je satirični video o lošoj kvaliteti proizvoda, tvrdeći da će "imati noćne more", što je dodatno naštetilo reputaciji brenda.
| Foto: Instagram
Godine 2022. lansirala je dječju kozmetičku liniju Maria's Baby, no ubrzo su uslijedile optužbe da je vizualni identitet, ime i ambalaža proizvoda plagijat brenda Kylie Baby američke poduzetnice Kylie Jenner.
| Foto: Instagram
Osim toga, njezina suradnja s brendom sunčanih naočala By IK završila je skandalom kada su se kupci žalili da nikada nisu dobili plaćene proizvode.
| Foto: Instagram
Njezin privatni život, posebice majčinstvo, također je neprestano pod lupom. U travnju 2023., nakon što je novinar Evaristo Costa komentirao video njezine kćeri s dadiljom riječima "Majka je ona koja odgaja", njezin tadašnji suprug Zé Felipe snimio je video u kojem je grubo izvrijeđao novinara.
| Foto: Instagram
Incident je pokrenuo lavinu rasprava o njezinom stilu roditeljstva, korištenju dadilja i odlukama vezanim uz djecu.
| Foto: Instagram
Prije veze s Viniciusom, Virginia je bila u braku s pjevačem Zé Felipeom, s kojim se vjenčala u ožujku 2021. Zajedno imaju troje djece: kćeri Mariju Alice (rođenu 2021.) i Mariju Flor (rođenu 2022.) te sina Joséa Leonarda (rođenog 2024.).
| Foto: Instagram
Par je u svibnju 2025. objavio da se razvodi, samo nekoliko mjeseci prije nego što su počele glasine o njezinoj romansi s Viniciusom. No brojne zajedničke fotke i dalje su joj na profilu.
| Foto: Instagram
Veza s nogometnom zvijezdom potvrđena je krajem listopada 2025. serijom fotografija na Instagramu. Ipak, njihov put nije bio bez prepreka.
| Foto: Instagram
Početkom listopada veza je bila na rubu prekida nakon što su u javnost procurile Viniciusove poruke drugoj manekenki. U očajničkom pokušaju da je vrati, nogometaš Real Madrida uputio joj je javnu ispriku.
| Foto: Instagram
"Nije me sram priznati da sam bio neoprezan i da sam je razočarao. Želim početi ispočetka. Bez laži, s puno ljubavi, privrženosti i poštovanja."
| Foto: Instagram
Čini se da je isprika upalila. Par se pomirio, što su potvrdili zajedničkim fotografijama za Noć vještica, a Viniciusovi suigrači, poput Neymara, nisu propustili priliku zadirkivati ga komentarima poput "Mali se zaljubio".
| Foto: Instagram
Njihovu vezu dodatno je zakomplicirao stari video koji je ponovno isplivao na površinu, a na kojem se vidi Virginia kako pleše za Neymara, što je potaknulo nove rasprave među obožavateljima.
| Foto: Instagram
Virginia Fonseca je, bez sumnje, više od "nove djevojke". Ona je kompleksna ličnost: pametna poduzetnica, influencerica s vojskom pratitelja, posvećena majka i žena koja se ne boji živjeti pod svjetlima reflektora.
| Foto: Instagram
Njezina veza s jednom od najvećih nogometnih zvijezda današnjice samo je pojačala interes za njezin život, čineći je jednom od najintrigantnijih javnih figura na globalnoj sceni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram