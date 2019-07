Više se bojim suigrača nego Dinama! A znao sam tek Gavru

Na Šerifu je bilo možda i 8000 gledatelja, pa se u klubu nadaju da će za Dinamo barem pola stadiona biti ispunjeno, što znači 15.000 ljudi. Ne znam jesu li moji suigrači igrali pred toliko ljudi, ja sam igrao finale kupa na Malti pred 30.000. Ali, to su 2-3 minute euforije, a potom se isključiš, koncentriraš na utakmicu i ne čuješ ništa.

Tako govori Ognjen Rolović (25), najopasniji strijelac gruzijskog prvaka Saburtala, koji će u utorak (19.30, Arena sport) ugostiti Dinamo u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka.

Crnogorac Rolović zabio je u obje utakmice protiv Šerifa (3-0, 1-3), pa i gol u uzvratu, koji je Zekićevim Moldavcima ugasio nadu u čudesan preokret.

- Protiv Šerifa smo u prvoj utakmici bili toliko dominantni, toliko bolji u svemu, da smo sigurno ušli malo opuštenije ušli u uzvrat. Oni su od početka dali sve i u prvih 11 minuta prvih poveli 3-0, te anulirali našu prednost iz Tiraspolja. Naš vezni red i obrana nisu reagirali, maltene smo si sami zabili dva gola i tek smo onda počeli igrati. Već do kraja poluvremena je bilo 50-.50, a onda smo u nastavku bili bolji i zabili.

Što vam je rekao trener u poluvremenu, kad ste gubili 3-0?

- Iskreno, pričao je na gruzijskom, a ja se nisam ni trudio da mi netko prevede, toliko sam bio ljutit.

I baš vi, koji niste slušali upute, zabijete gol za prolazak! Nego, kakva je priprema za Dinamo, osjeća li se da je to najveća utakmica u povijesti kluba, koji postoji 19 godina i prvi je put u Europi?

- Nemamo posebnu pripremu, otišli smo u karantenu dan prije utakmice, kao i uoči svake domaće utakmice, čak i prvenstvenu. Treneri puštaju svakom igraču isječke o izravnom suparniku, tako da su za mene pripremili analizu Dinamovih stopera. Ali ne opterećujem se time, znam što ja mogu, više sam opterećen svojom obranom nego Dinamovom!

Kaže da ne prati posebno hrvatsku ligu niti ima omiljen hrvatski klub, te da nakon što je vidio Dinamov roster, najzvučnije mu je bilo ime Marija Gavranovića.

- Na prolasku i golovima su mi čestitali obitelj i prijatelji iz Crne Gore i Srbije, bez posebnih poruka za Dinamo. S kim ću mijenjati dres? Ovisi kakav ćemo odnos stvoriti za vrijerme utakmice, pa kome budem najbliži, s kim budem najviše pričao za vrijeme utakmice...

Nenad Bjelica priznao je da je zvao Zorana Zekića i dobio sve detalje o Saburtalu. Može li vaš trener ipak nečime iznenaditi?

- Ne znam ima li naš trener posebnih aduta, osim naše motivacije i želje za dokazivanjem. Dinamo je velik klub, pa skoro svi igrači su reprezentativci.

Dakle, kad bi vas Dinamo pozvao, krenuli biste pješice iz Tbilisija! Ili...?

- Ni na jednu sekudnu nije mi palo na pamet da me Dinamo pozove, pa oni imaju strašne napadače. Ktome, ja nisam u reprezentaciji i to mi je minus. Nadam se pozivu, znam svoje kvalitete i to bi bio nevjerojatan preokret. I bio bih na pravom mjestu!

Pa dobro, Bjelica vas je pohvalio, naveo je vas i dva krila, Kokhreidzea i Vagnera Goncalvesa, kao igrače koji odskaču kvalitetom i opasni su...

- Godi čuti kompliment od Dinamova trenera, znači da radim dobar posao. A naša krila su velik potencijal, mladi, pogotovo lijevo krilo Kokhreidze, ima 20 godina... Ali ja ih se bojim, jer mladi su i ako igraju ozbiljno, opasni su, ali ako počnu ići sami, driblati, zaigraju se, gotovi smo!

Hoćete li dobiti premije za izbacivanje Dinama?

- Financijski smo najstabilniji klub u Gruziji, Dinamo Tbilisi i Torpedo daju veće plaće - a opet puno manje nego što su davali prije desetak godina - ali nisu redovite. Premije smo dobili za Šerif, ali nisu nam ih najavili prije utakmica. Tako je vjerojatno i za Dinamo, nitko nam ne govori ništa...

Rolović nikad nije igrao u crnogorskoj prvoj ligi.

- Igrao sam u omladinskom pogonu OFK Titograda, tada se klub zvao Mladost, a s 19 sam godina otišao iz Crne Gore. Znate, otac mi je bio stvarno poznat nogometaš u Crnoj Gori, ali nakon što je završio karijeru, posve je izišao iz nogometa, te nisam imao nikakvo zaleđe, a menadžera nisam imao nikad, pa ni danas. Pola godine bio sam kod kuće i čekao, a onda sam otišao na Maltu. Puno sam zabijao, ali to je Malta, to nitko ne vidi. Potom sam otišao u Albaniju (Kamza, nap. a.), ali je klub imao velike financijske probleme. Pa sam stigao u Gruziju i super mi je.

Na Malti je imao priliku okušati snagu Gzire United, kluba za koji do prije mjesec dana u Hrvatskoj gotovo nitko nije čuo, a ovih je dana u nogometnim krugovima najspominjaniji. Dakako, jer je šokirao Hajduk.

- Joj, vidio sam to, baš me šokiralo! Pa ja sam pretprošle sezone dvaput igrao protiv Gzire, znam da većina igrača ima neki posao i uz to igra nogomet, jedino su stranci profesionalci. Ja sam im, igrajući za Birkirkaru, zabio gol. I da si klub poput Hajduka dopusti da ispadne od njih... stvarno me šokiralo.