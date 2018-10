Vitaminska rapsodija: Cedevita je potopila Arku u Poljskoj...

U svim momčadskim sportovima ključ pobjede je prava i kompaktna obrana, a zahvaljujući tome Cedevita je i pobijedila Arku iz Gdynije. Uspjeli su napadački nastrojenu Arku zadržati ispod 70 koševa, što je ogromna stvar. U prethodnim utakmicama trener Sito Alonso vapio je za boljom obrambenom igrom, a čini se da su vapaji urodili plodom.

Bila je to vrlo čvrsta utakmica s agresivnim obranama. Na početku su Poljaci vodili, a poslije su Vitamini preuzeli inicijativu, no nisu uspjeli napraviti prednost veću od šest razlike. A onda Vitor Benite početkom zadnje četvrtine preuzima stvari u svoje ruke i još jednom pokazuje kakav je to majstor. Pogođene dvije dvice, pa dva slobodna, a onda i trica za najveće vodstvo Cedevite. I da, brazilski majstor je to sve zaredom zabio.

Poslije toga Cedevita je rutinski održavala prednost i došla do jako vrijedne pobjede od 78-61 protiv vrlo jakog suparnika. Čak četiri igrača hrvatskog prvaka su bila dvoznamenkasta, Cobbs je zabio 13 koševa, Benite 12 koševa, Bell 12 koševa i Augusto Lima 10 koševa i šest skokova.

Bivši Zadrani James Florence i Josh Bostic bili su prava napast za obranu Cedevite, no nisu mogli sami. Bostic je zabio 17 koševa uz četiri skoka dok je James Florence utrpao 16 poena.

Trener Sito Alonso ovaj put je bio zadovoljan igrom svoje momčadi i angažmanu u obrani.

- Danas smo igrali malo bolje. Igrači su danas pomagali jedni drugima i trudili su se u rotacijama u obrani. Znam da izgleda da je bilo lagano, ali Tofaš i Kuban su se mučili protiv te momčadi i sretni smo zbog ove pobjede. Ovo je vrlo važna pobjeda, pogotovo nakon što smo izgubili protiv Mege. Momčad je bila gladna pobjeda i igrali su sa velikom željom - rekao je Španjolac...

Cedevita sljedeću utakmicu igra kući, a dolazi im moćni Lokomotiv Kuban, koji još ne zna za poraz...