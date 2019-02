Vitasović ima nastup u Rusiji, ali ovaj ne pjeva... Ovaj udara!

Vitasović sutra nastupa u Moskvi. Ali nije Alen nego Ivan. Ovaj Vitasović ne pjeva nego - udara. U Rusiji će imati svoju desetu profesionalnu borbu koju čeka već gotovo godinu i pol dana, a dočekao ju je u moskovskom Korston Hotelu.

Pulski MMA borac danas je krenuo u rusku metropolu u kojoj ga čeka domaći fajter Ramis Teregulov (32). Bit će to glavna borba večeri koju su organizatori nazvali 'Bitka na Volgi'. Bitka će imati deset mečeva prije šlagera Vitasović vs. Teregulov.

Foto: Facebook

Ivan Vitasović (26) član je pulskog 'Trojana'. Zadnju borbu imao je u austrijskom Linzu, još 21. listopada 2017. Tada mu je na FFC 30 nasuprot stao Iranac Masoud Ranjbar. Pa u drugoj rundi završio na podu, uredno nokautiran.

- Sve mi je u karijeri išlo po planu. Imao sam četiri pobjede u nizu,od čega tri unutar godinu dana, a onda su krenule ozljede potencijalnih protivnika i(li) otkazivanja priredbi u zadnji tren - priča 187 cm visoki i 105 kg teški pulski borac.

Ovo je već deveta po redu 'Bitka na Volgi', događaj s renomeom u svijetu slobodne borbe.

- Zato bi mi pobjeda još više značila. Rusija je jako veliko tržište pa ako se tamo pokažem u dobrom svjetlu tko zna što mi se sve može otvoriti. Protivnik? Teregulov je niži 7 cm, boksačkim tehnikama ga planiram držati na distanci, paziti na njegovu desnu ruku i desni high-kick koji često koristi, a štetu mu nanositi brzim udarcima i jednako takvim povlačenjem - najavio je Vitasović.

U moskovski MMA-kavez ulazi kako bi Ruse 'natjerao' da mu ponude nove borbe tako što će - istući domačeg dečka Ramisa!

Bitka na Volgi

Ivan Vitasović vs. Ramis Teregulov

Vladimir Migovich vs. R. Fakhretdinov

Mark Volkov vs. Oleg Peterimov

Lenar Suleymanov vs. Dilovar Yatimov

Rasul Mammaev vs. A. Sadonshoev

S. Magomedov vs. Dmitry Ivanov

Liliya Shakirova vs. Mariya Agapova

R. Khisamutdinov vs. Said Tashripov

Ruslan Betsenaev vs. Timur Doronin

Romeo Njia vs. U. Nurmagomedov

K. Nazarov vs. Timur Gilimzyanov