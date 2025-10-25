Obavijesti

Sport

Komentari 0
U BOKSU

Vito Rupčić (15) osvojio broncu na Europskom prvenstvu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Vito Rupčić (15) osvojio broncu na Europskom prvenstvu!
5
Foto: european boxing confederation

Ovaj uspjeh dodatno dobiva na težini jer je Vito bio jedini hrvatski reprezentativac koji je u Budvi stigao do medalje i pritom ostvario dvije pobjede. Hrvatsku je na prvenstvu predstavljalo 11 mladih sportaša

Kadetski reprezentativac Vito Rupčić (15) iz zagrebačkog BK Rekord ostvario je najveći uspjeh dosadašnje karijere; s Europskog prvenstva U-15 u Budvi vraća se s brončanom medaljom!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Otvoreni trening Usika i Furyja 07:29
Otvoreni trening Usika i Furyja | Video: Queensberry Promotions/Reuters TV

Rupčić je u kategoriji do 48 kilograma do odličja stigao s dvije impresivne pobjede. U osmini finala uvjerljivo je, jednoglasnom odlukom sudaca 5:0, svladao predstavnika Albanije, Albiona Dervishija. U četvrtfinalu je pokazao zrelost i borbenost pobijedivši Poljaka Bartosza Goreckog podijeljenom odlukom 3:2, čime je osigurao plasman među najbolja tri kadeta Europe.

Foto: european boxing confederation

U polufinalu ga je dočekao vrlo spremni prvak Ukrajine, Vladyslav Vasylevych koji je na kraju i i postao prvakom Europe. Ukrajinac je nametnuo tempo od početka te je jednoglasnom odlukom sudaca izborio finale, no Rupčić se nije predavao i borio se hrabro do posljednje sekunde. Unatoč porazu, bronca sjaji kao velik i zaslužen rezultat.

Ovaj uspjeh dodatno dobiva na težini jer je Vito bio jedini hrvatski reprezentativac koji je u Budvi stigao do medalje i pritom ostvario dvije pobjede. Hrvatsku je na prvenstvu predstavljalo 11 mladih sportaša, u konkurenciji čak 370 najboljih kadeta i kadetkinja iz 32 europske zemlje.

Foto: european boxing confederation

Velike čestitke idu Viti, njegovim trenerima u BK Rekordu Robertu Vareliju i Danijelu Brkiću. Njihov rad, strpljenje i sustavni razvoj mladih boraca ovim su rezultatom dobili vrijednu potvrdu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku
ZAIGRALA SE

FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je odgovorne iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025