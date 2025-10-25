Ovaj uspjeh dodatno dobiva na težini jer je Vito bio jedini hrvatski reprezentativac koji je u Budvi stigao do medalje i pritom ostvario dvije pobjede. Hrvatsku je na prvenstvu predstavljalo 11 mladih sportaša
Vito Rupčić (15) osvojio broncu na Europskom prvenstvu!
Kadetski reprezentativac Vito Rupčić (15) iz zagrebačkog BK Rekord ostvario je najveći uspjeh dosadašnje karijere; s Europskog prvenstva U-15 u Budvi vraća se s brončanom medaljom!
Rupčić je u kategoriji do 48 kilograma do odličja stigao s dvije impresivne pobjede. U osmini finala uvjerljivo je, jednoglasnom odlukom sudaca 5:0, svladao predstavnika Albanije, Albiona Dervishija. U četvrtfinalu je pokazao zrelost i borbenost pobijedivši Poljaka Bartosza Goreckog podijeljenom odlukom 3:2, čime je osigurao plasman među najbolja tri kadeta Europe.
U polufinalu ga je dočekao vrlo spremni prvak Ukrajine, Vladyslav Vasylevych koji je na kraju i i postao prvakom Europe. Ukrajinac je nametnuo tempo od početka te je jednoglasnom odlukom sudaca izborio finale, no Rupčić se nije predavao i borio se hrabro do posljednje sekunde. Unatoč porazu, bronca sjaji kao velik i zaslužen rezultat.
Ovaj uspjeh dodatno dobiva na težini jer je Vito bio jedini hrvatski reprezentativac koji je u Budvi stigao do medalje i pritom ostvario dvije pobjede. Hrvatsku je na prvenstvu predstavljalo 11 mladih sportaša, u konkurenciji čak 370 najboljih kadeta i kadetkinja iz 32 europske zemlje.
Velike čestitke idu Viti, njegovim trenerima u BK Rekordu Robertu Vareliju i Danijelu Brkiću. Njihov rad, strpljenje i sustavni razvoj mladih boraca ovim su rezultatom dobili vrijednu potvrdu.
