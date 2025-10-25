Vito Rupčić (15) osvojio broncu na Europskom prvenstvu!

Kadetski reprezentativac Vito Rupčić (15) iz zagrebačkog BK Rekord ostvario je najveći uspjeh dosadašnje karijere; s Europskog prvenstva U-15 u Budvi vraća se s brončanom medaljom!

Rupčić je u kategoriji do 48 kilograma do odličja stigao s dvije impresivne pobjede. U osmini finala uvjerljivo je, jednoglasnom odlukom sudaca 5:0, svladao predstavnika Albanije, Albiona Dervishija. U četvrtfinalu je pokazao zrelost i borbenost pobijedivši Poljaka Bartosza Goreckog podijeljenom odlukom 3:2, čime je osigurao plasman među najbolja tri kadeta Europe.

U polufinalu ga je dočekao vrlo spremni prvak Ukrajine, Vladyslav Vasylevych koji je na kraju i i postao prvakom Europe. Ukrajinac je nametnuo tempo od početka te je jednoglasnom odlukom sudaca izborio finale, no Rupčić se nije predavao i borio se hrabro do posljednje sekunde. Unatoč porazu, bronca sjaji kao velik i zaslužen rezultat.

Ovaj uspjeh dodatno dobiva na težini jer je Vito bio jedini hrvatski reprezentativac koji je u Budvi stigao do medalje i pritom ostvario dvije pobjede. Hrvatsku je na prvenstvu predstavljalo 11 mladih sportaša, u konkurenciji čak 370 najboljih kadeta i kadetkinja iz 32 europske zemlje.

Velike čestitke idu Viti, njegovim trenerima u BK Rekordu Robertu Vareliju i Danijelu Brkiću. Njihov rad, strpljenje i sustavni razvoj mladih boraca ovim su rezultatom dobili vrijednu potvrdu.