'Vjerni vojnik modrih' testirat će Riječane u Europi: Izgubljena HNL titula nije mi motivacija...

Sandro Perković (41) dugo je bio favorit publike na Maksimirskoj 128. Ipak je riječ o "vjernom vojniku modrih" koji je često tijekom nemirnih razdoblja i trenerskih "potresa" unosio mir i stabilnost u svlačionicu. Godinama je bio pomoćni trener u Dinamu, od Željka Kopića do Fabija Cannavara, kojeg je naslijedio na klupi kao privremeno rješenje do kraja prošle sezone.

To je, ispostavilo se, Perkoviću bio i oproštaj od Dinama. Nije se pridružio stručnom stožeru novog trenera Marija Kovačevića, već se okušao u Armeniji, točnije Noahu, koji je, igrom slučaja, prvi protivnik Rijeci u Konferencijskoj ligi (četvrtak, 18.45 sati).

Perković se javio za Germanijak i najavio nadolazeću utakmicu. Uvjeren je kako loša forma hrvatskog prvaka ne smije njegovoj momčadi dati lažnu nadu uoči utakmice.

- Gledao sam neke utakmice Rijeke, pratim što se događa u HNL-u, vidio sam i utakmicu protiv Istre u kojoj Rijeka nije izgledala loše. Momčad se nije puno promijenila, otišli su Selahi i Djouahra, ostali su i dalje ovdje, neki novi su došli. Stigao je novi trener, novi su zahtjevi, drugačiji stil nogometa i treba neko vrijeme da stvari sjednu na svoje mjesto. Znamo mi ovdje snagu Rijeke, znamo da ta momčad sigurno može bolje nego što trenutno izgleda. I sigurno će kad-tad proigrati - uvjeren je Perković.

Trener Noaha poručio je da mu neće biti dodatna motivacija činjenica kako je Rijeka ispred njegovih ruku osvojila prošlosezonsku titulu HNL-a.

- Nikako, nema to nikakve veze. Uostalom, mi smo Rijeku i pobijedili, napravili sve da osvojimo naslov. Nismo uspjeli, Rijeka jest i svaka joj čast. To nema veze s ovom utakmicom - rekao je za Germanijak.

Priznao je kako mu odlazak Radomira Đalovića malo poremetio pripremu utakmice.

- Pa, možda mi to ipak malo otežava pripremu. Ne zato što je Rijeka sa Đakovićem bila slabija, nego zato što je novi trener tek počeo mijenjati neke stvari, uvoditi novosti. Međutim, sve igrače Rijeke dobro poznajem, s nekima sam i surađivao, nema među nama puno tajni. Pogledat ćemo sve utakmice Rijeke pod novim trenerom, siguran sam da ćemo se dobro pripremiti - zaključio je Perković, u čijim su redovima hrvatski nogometaši Alen Grgić i Marin Jakoliš.