Polarna hladnoća i jak vjetar odgodili i veleslalom: -30°C!

Snažan vjetar nastavlja stvarati probleme organizatorima zimskih olimpijskih igara u Pyeongchangu. Nakon muškog spusta, zbog vjetra je odgođen i ženski veleslalom.

Veleslalom skijašica trebao se održati u ponedjeljak, no zbog vjetra koji puše i do 70 kilometara na sat prebačen je na četvrtak, 15. veljače. Osjećaj hladnoće dosegnuo je nevjerojatnih -30 Celzijevih stupnjeva.

- U ovakvim uvjetima ne bi se mogao voziti ni slalom - rekao je Tomaž Čižman, član ekipe slovenske reprezentacije.

🌪 WOW! 🌪



60kmph gusts ✔



Temperatures below minus 30 ✔



No wonder the women's giant slalom was postponed! pic.twitter.com/EhkM1o9go8