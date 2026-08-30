Vlada RH osigurat će sredstva za Hrgovićev povijesni uspjeh

Filip Hrgović noćas je ispisao povijest hrvatskog boksa osvojivši naslov svjetskog prvaka u IBF verziji i tako postao prvi hrvat kojemu je to pošlo za rukom. U drami od devet rundi savladao je Mosesa Itaumu, a za taj uspjeh Vlada Republike Hrvatske osigurat će sredstva.

Iako se, prema važećem Zakonu o sportu i propisima kojima je uređeno državno nagrađivanje vrhunskih sportskih postignuća, ovaj rezultat ne može nagraditi kroz postojeći sustav državnih nagrada, Vlada Republike Hrvatske će osigurati sredstva za boksača Filipa Hrgovića kao posebno priznanje za osvajanje naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verziji IBF, kroz odgovarajući zakoniti pravni i proračunski mehanizam, objavilo je Ministarstvo turizma i sporta.

"Osvajanjem svjetskog naslova Filip Hrgović ispisao je novu stranicu hrvatske sportske povijesti, a njegov uspjeh ponos je cijele Republike Hrvatske. Hrgovićev uspjeh nije samo vrhunsko sportsko ostvarenje. Njegova pobjeda u jednoj od najvažnijih svjetskih boksačkih arena, pred međunarodnom sportskom javnošću, predstavlja i značajan doprinos međunarodnoj promociji Republike Hrvatske.

Hrvatska se ponovno pozicionira kao zemlja vrhunskih sportaša, snažne sportske tradicije i iznimnih pojedinačnih postignuća koja privlače pozornost milijuna ljudi diljem svijeta. Još jednom čestitamo Filipu Hrgoviću, njegovom timu i svima koji su sudjelovali u njegovom sportskom putu te mu želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere", dodaje se u Vladinoj čestitki Hrgoviću.