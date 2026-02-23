Vlašić i Kulenović imaju novog trenera, navijači ogorčeni: 'Ovo je još jedan u nizu promašaja...'

Talijanski prvoligaš Torino službeno je imenovao Roberta D’Aversu novim trenerom prve momčadi, no ono što je trebala biti rutinska objava pretvorilo se u platformu za iskazivanje nezadovoljstva navijača. Umjesto poruka dobrodošlice, klupski profil na društvenoj mreži X preplavljen je bijesnim i sarkastičnim komentarima, a glavna meta kritika nije novi trener, već dugogodišnji vlasnik kluba Urbano Cairo.

U kratkoj objavi Torino je izrazio zadovoljstvo zbog postignutog dogovora. "Nogometni klub Torino sretan je što može objaviti da je vođenje prve momčadi povjereno treneru Robertu D’Aversi. Trener je potpisao ugovor do 30. lipnja 2026. godine. Dobrodošao, Mister, i sretno s radom!" stoji u priopćenju. D’Aversa dolazi na klupu nakon što je otkaz dobio Marco Baroni, čiji je mandat okončan nakon niza loših rezultata koji su klub doveli u opasnu zonu borbe za ostanak u Serie A.

Navijački bijes usmjeren na upravu

Međutim, riječ "sretan" iz objave posebno je zasmetala navijačima, koji su u odgovorima masovno izražavali ironiju i frustraciju. "Sretni? Jeste li vi ozbiljni?" pitao se jedan korisnik, dok je drugi dodao kako je ovaj potez uprave "zakrpa gora od rupe", aludirajući na to da je rješenje problema lošije od samog problema. Gotovo da nije bilo pozitivnog komentara, a kroz veliku većinu odgovora provlačio se hashtag "cairovattene" (Cairo, odlazi), koji jasno pokazuje da navijači izvor svih problema vide u vlasniku kluba.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Reakcije navijača ne odnose se isključivo na D’Aversu kao trenera, već na cjelokupnu politiku vođenja kluba. Mnogi smatraju da je smjena trenera samo kozmetička promjena koja neće riješiti dublje, strukturne probleme koji godinama muče klub. Komentari poput "još jedan u nizu promašaja" i kritike na račun sportskog direktora Vagnatija svjedoče o dubokom nepovjerenju u cijelu klupsku hijerarhiju. Činjenica da je objava u samo nekoliko sati prikupila tisuće pregleda, ali tek skroman broj lajkova, dok su odgovori bili brojni i negativni, savršeno oslikava trenutno raspoloženje među pristalicama "bikova".

D’Aversa tako preuzima momčad u iznimno teškom trenutku, a osim borbe za prijeko potrebne bodove na terenu, čeka ga i jednako teška misija pridobivanja povjerenja navijača koji su, čini se, odavno izgubili strpljenje s upravom. Novi strateg na raspolaganju će imati i dvojicu hrvatskih nogometaša – reprezentativca Nikolu Vlašića te Sandra Kulenovića, koji je u zimskom prijelaznom roku stigao iz Dinama. Prema informacijama talijanskih medija, poput novinara Luce Cillija sa Sky Sporta, D'Aversin ugovor sadrži i bonus u slučaju osiguravanja ostanka u prvoj ligi, što potvrđuje da je pred njim i klubom grčevita borba za preživljavanje. Njegov debi očekuje se na teškom gostovanju kod Lazija.