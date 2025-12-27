Vlašić igra nogomet života, a jedan podatak pokazuje koliko znači Torinu. U strašnom je nizu

Prije nekoliko dana Gazzetta dello Sport posvetila je veliki prostor Nikoli Vlašiću. Autor Mario Pagliara bez zadrške ga je istaknuo kao ključnu figuru Torina, otišavši toliko daleko da je Granatu opisao kao momčad koja funkcionira po principu "one man showa". Jednostavna je poruka da s glavnom zvijezdom sve izgleda drukčije nego bez nje.

Pokretanje videa... 01:49 split doček vatrenih livaja na pozornici | Video: 24sata/Video

Naravno, svaka momčad ima nositelja igre, no Torino već dugo nije imao igrača koji je u toj mjeri preuzeo odgovornost kao bivši igrač Hajduka. Nakon nešto mirnijeg starta sezone, Vlašić je upravo u blagdanskom razdoblju podigao formu na višu razinu. U posljednjih šest prvenstvenih utakmica sudjelovao je kod čak sedam golova. Pet puta je sam zabio, a dodao je i dvije asistencije.

To se najbolje vidjelo i u domaćem susretu protiv Cagliarija u 17. kolu Serie A. Vlašić je u 28. minuti doveo Torino u vodstvo, no gosti su se vratili pogotkom Pratija pred sam odlazak na odmor (45.). U nastavku su Sardinjani u 66. minuti i potpuno preokrenuli rezultat, a strijelac je bio Semih Kilicsoy. Iako je Torino uoči utakmice imao ulogu favorita, ovoga puta ni sjajni Vlašić nije mogao sam, ostali nisu pratili njegov ritam.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Unatoč porazu, hrvatski reprezentativac dobio je najbolje ocjene među domaćim igračima. Sky Sports ocijenio ga je sa 6,5, dok je Eurosport otišao i korak dalje te mu dodijelio sedmicu. I kritike su bile pozitivne, a dodatnu težinu svemu dala je statistika koju je istaknula Opta.

Naime, od povratka Torina u Serie A prije dva desetljeća, Vlašić je tek treći igrač koji je sudjelovao kod golova u šest uzastopnih prvenstvenih utakmica kluba. Sličan učinak ostvario je samo tijekom ljeta 2020. u CSKA-u, no tada nije bio izravno uključen u gol u svakoj utakmici. Posebnost aktualnog niza leži u činjenici da je Vlašić prvi put zatrese mrežu na četiri uzastopna susreta. Takav kontinuitet i utjecaj u jednoj od najjačih europskih liga potvrđuju da igra nogomet života. Prije njega to su uspjeli samo Ciro Immobile 2014. (šest utakmica) i Andrea Belotti 2020. (sedam utakmica). Upravo taj dvojac navijači su kasnije uvrstili u najbolju momčad Torina posljednjeg desetljeća, što dovoljno govori o društvu u koje je Vlašić ušao.

Belotti je u dresu Granate postigao 113 golova, Immobile 28, dok je Vlašić trenutačno na brojci od 19 golova u 121 nastupu, uz 16 asistencija. U Torinu su toga itekako svjesni pa se već neko vrijeme očekuje potpis novog ugovora do lipnja 2028. godine, vrijedan oko dva milijuna eura po sezoni. Zanimanje Eintrachta iz Frankfurta i Monaca zasad ne igra ulogu, Vlašić je fokusiran isključivo na Torino. Njegova forma posebno raduje hrvatske navijače uoči godine Svjetskog prvenstva, iako će najveći izazov biti zadržati ovu razinu i pronaći mu idealnu ulogu u sustavu izbornika Dalića.