Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEZAUSTAVLJIV JE

Vlašić igra nogomet života, a jedan podatak pokazuje koliko znači Torinu. U strašnom je nizu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Vlašić igra nogomet života, a jedan podatak pokazuje koliko znači Torinu. U strašnom je nizu
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Od povratka Torina u Serie A prije dva desetljeća, Vlašić je tek treći igrač koji je sudjelovao kod golova u šest uzastopnih prvenstvenih utakmica kluba

Prije nekoliko dana Gazzetta dello Sport posvetila je veliki prostor Nikoli Vlašiću. Autor Mario Pagliara bez zadrške ga je istaknuo kao ključnu figuru Torina, otišavši toliko daleko da je Granatu opisao kao momčad koja funkcionira po principu "one man showa". Jednostavna je poruka da s glavnom zvijezdom sve izgleda drukčije nego bez nje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

split doček vatrenih livaja na pozornici 01:49
split doček vatrenih livaja na pozornici | Video: 24sata/Video

Naravno, svaka momčad ima nositelja igre, no Torino već dugo nije imao igrača koji je u toj mjeri preuzeo odgovornost kao bivši igrač Hajduka. Nakon nešto mirnijeg starta sezone, Vlašić je upravo u blagdanskom razdoblju podigao formu na višu razinu. U posljednjih šest prvenstvenih utakmica sudjelovao je kod čak sedam golova. Pet puta je sam zabio, a dodao je i dvije asistencije.

KRIZA 'VIOLA' Parma pobijedila Fiorentinu i ostavila ju zakucanu za dno lige
Parma pobijedila Fiorentinu i ostavila ju zakucanu za dno lige

To se najbolje vidjelo i u domaćem susretu protiv Cagliarija u 17. kolu Serie A. Vlašić je u 28. minuti doveo Torino u vodstvo, no gosti su se vratili pogotkom Pratija pred sam odlazak na odmor (45.). U nastavku su Sardinjani u 66. minuti i potpuno preokrenuli rezultat, a strijelac je bio Semih Kilicsoy. Iako je Torino uoči utakmice imao ulogu favorita, ovoga puta ni sjajni Vlašić nije mogao sam, ostali nisu pratili njegov ritam.

Serie A - Torino v AC Milan
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Unatoč porazu, hrvatski reprezentativac dobio je najbolje ocjene među domaćim igračima. Sky Sports ocijenio ga je sa 6,5, dok je Eurosport otišao i korak dalje te mu dodijelio sedmicu. I kritike su bile pozitivne, a dodatnu težinu svemu dala je statistika koju je istaknula Opta.

Naime, od povratka Torina u Serie A prije dva desetljeća, Vlašić je tek treći igrač koji je sudjelovao kod golova u šest uzastopnih prvenstvenih utakmica kluba. Sličan učinak ostvario je samo tijekom ljeta 2020. u CSKA-u, no tada nije bio izravno uključen u gol u svakoj utakmici. Posebnost aktualnog niza leži u činjenici da je Vlašić prvi put zatrese mrežu na četiri uzastopna susreta. Takav kontinuitet i utjecaj u jednoj od najjačih europskih liga potvrđuju da igra nogomet života. Prije njega to su uspjeli samo Ciro Immobile 2014. (šest utakmica) i Andrea Belotti 2020. (sedam utakmica). Upravo taj dvojac navijači su kasnije uvrstili u najbolju momčad Torina posljednjeg desetljeća, što dovoljno govori o društvu u koje je Vlašić ušao.

SEDMI GOL U OSAM UTAKMICA VIDEO Nikola Vlašić opet zabio!
VIDEO Nikola Vlašić opet zabio!

Belotti je u dresu Granate postigao 113 golova, Immobile 28, dok je Vlašić trenutačno na brojci od 19 golova u 121 nastupu, uz 16 asistencija. U Torinu su toga itekako svjesni pa se već neko vrijeme očekuje potpis novog ugovora do lipnja 2028. godine, vrijedan oko dva milijuna eura po sezoni. Zanimanje Eintrachta iz Frankfurta i Monaca zasad ne igra ulogu, Vlašić je fokusiran isključivo na Torino. Njegova forma posebno raduje hrvatske navijače uoči godine Svjetskog prvenstva, iako će najveći izazov biti zadržati ovu razinu i pronaći mu idealnu ulogu u sustavu izbornika Dalića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike
FILMSKA PRIČA

FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike

Federico Valverde i Mina Bonino upoznali su se preko društvenih mreža, a Mina je zbog Realovog veznjaka na prvi spoj došla avionom iz Španjolske u Argentinu. Pet je godina starija od njega, vjenčali su se 2022., a imaju i dva sina
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka
Nova zvijezda HNL-a za 24sata: 'Haalandu ću poslati dres Istre, a 'vatreni' mi je vjenčani kum'
SMAIL PREVLJAK

Nova zvijezda HNL-a za 24sata: 'Haalandu ću poslati dres Istre, a 'vatreni' mi je vjenčani kum'

Smail Prevljak (30) ljetos je došao u Istru i postao nositelj momčadi, a tijekom bogate karijere igrao je i u Salzburgu gdje mu je suigrač bio Erling Haaland. 'Odmah se vidjelo da će postati svjetska zvijezda, bio je baš pojava', priča nam Prevljak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025