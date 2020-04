Vlašić, Pašalić i Pletikosa su se pridružili Hajdukovoj akciji...

Nakon što su Hajduk, njegovi prvotimci i klupski zaposlenici već prikupili sredstva za kupnju dva sterilizatora, koji su za početak bili najnužniji djelatnicima splitske bolnice, klub je u suradnji s Humanitarnim klubom navijača ''Bilo srce'' pokrenuo novu akciju s ciljem opremanja intenzivne njege Zavoda za ortopediju i traumatologiju KBC Split, koja služi za skrb najtežih bolesnika zaraženih koronavirusom.

Višak sredstava od kupnje uređaja za sterilizaciju prenamijenili su u novu akciju ''Dišimo kao jedno'', te pozvali sve navijače, veterane, sponzore i ljude širokog srca, koji su u mogućnosti da se uključe u prikupljanje sredstava potrebnih za opremanje intenzivne njege (kreveti, monitori, pumpe, sukcije i sva ostala oprema nužna za funkcioniranje u ovim najtežim trenucima). Akciju su podržali i zaposlenici kluba, članovi stožera i igrači, a aktivno su se u nju uključili i bivši igrači Hajduka Danijel Subašić, Mario Maloča, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Filip i Domagoj Bradarić, Tomislav Erceg, Stipe Pletikosa....

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Do zaključenja ovog broja brojač je stigao do 350.000 kuna, no s obzirom da su brojne uplate krenule iz inozemstva i da će sigurno treba vremena dok stignu i budu proknjižene, iznos će u narednim danima sigurno rasti te će se skupiti novac za kupnju najnužnije opreme za splitsku bolnicu, koja je nakon izbijanja krize pretvorena u regionalni centar za borbu protiv pandemije korona virusa za sve četiri dalmatinske županije.

- Unaprijed zahvaljujemo svima na doprinosu, solidarnosti i iskazivanju društvene odgovornosti, a u interesu svih nas i naših bližnjih, naših sugrađana i svih onih koji nažalost neće uspjeti izbjeći hospitalizaciju – poručili su iz Hajduka...