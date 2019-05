Vlašić: Stopalo me i dalje boli, ali nadam se nastupu na Euru

Zar opet - vjerojatno se upitala većina navijača hrvatske nogometne reprezentacije kad su čuli da se Nikola Vlašić opet ozlijedio.

Prije dvadesetak dana u porazu njegovog CSKA protiv Krasnodara Nikoli je stradao gležanj, i mnogi su ruski mediji nagađali kako je za njega sezona gotova. No na sreću ništa nije puklo, ozljeda je bila lakša, i Nikola se vratio na teren u važnom ogledu protiv Zenita.

No jučer je protiv Ahmata iz Groznog opet zamjenjen zbog ozljede, a Rusi opet špekuliraju da je ovoga puta u pitanju koljeno i da ga čeka duža pauza. Ali opet nisu dobro informiranio.

- Ne boli me toliko koljeno koliko opet onaj isti gležanj. Protivnički igrač mi je startao na nogu, pokušao sam je izvući, ali me zakačio po prstima. Stopalo se opet zarotiralo i boli me, malo me boli i koljeno, no teško je bilo što reći dok ne obavim kompletne pretrage i snimanje - kazao je Vlašić, koji se nada da ozljeda nije teška i da bi do okupljanja reprezentacije opet mogao na teren.

Podsjetimo, Hrvatska igra 8. lipnja u Osijeku protiv Walesa kvalifikacijski ogled za Euro, a U-21 reprezentacija EP u Italiji i San Marinu započinje 16. lipnja. Vlašiću sezona završava krajem svibnja i ima svega jedna slobodan dan do okupljanja reprezentacije i utakmice s Walesom u Osijeku, a odmah nakon toga priključuje se mladoj reprezentaciji koja ide na EP.

- Porazom u Mađarskoj doveli smo se u situaciju da moramo pobijediti Wales jer nam je to jedna od najvažnijih utakmica. Vjerujem da mi to možemo i da je Mađarska bila smo loš dan. A što se tiče U-21 reprezentacije, mi smo dobri, ali i konkurenti su strašno jaki. Kad pogledam sastave Engleza i Francuza, većina njihovih igrača su nositelji u klubovima koji igraju Lige petice. I mi imamo kvalitetu s kojom se možemo nositi s najboljima, ali većina naših igrača ipak nema kontinuitet, malo igraju po klubovima... - kazao je prije dva tjedna Vlašić.