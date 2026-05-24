Vlasnik Hulla ispunio obećanje i šalje sve u Las Vegas, Jakirović odbio: 'Idem kući u Hrvatsku'

Hull City vratio se u Premier ligu nakon devet godina izbivanja, a nakon posljednjeg zvižduka i pobjede oprotiv Middlesbrougha na Wembleyju slavlje nije prestajalo. Vlasnik kluba Acun Ilıcalı još je prije početka doigravanja obećao igračima privatni avion i putovanje u Las Vegas ako izbore promociju, a nakon pobjede potvrdio je da obećanje ostaje na snazi.

POGLEDAJTE GALERIJU

Ilıcalı nije krio emocije.

- Ovo je bez sumnje najbolji dan u mom životu. Postigao sam puno u karijeri, ali užitak koji donosi nogomet kad pobijedite, to je psihološki nešto sasvim drugo. Posljednjih pet minuta nisam se mogao pomaknuti, mislim da ne bih preživio da smo primili gol u zadnjoj sekundi - rekao je turski poduzetnik.

Vlasnik je igračima osigurao i najveći bonus u ligi, no to mu nije bilo dovoljno.

- Želim vas poslati privatnim zrakoplovom u Las Vegas da se zabavite. Zaslužili su nakon ovako teške sezone - poručio je Ilıcalı.

Jakirović ipak neće biti dio slavlja u Vegasu.

- To je putovanje za igrače. Ja ću biti s obitelji u Hrvatskoj. Imamo predivnu obalu. Oni će ići u Vegas. Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Nije to za mene - rekao je hrvatski trener s osmijehom.