Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEĆE SE PRIDRUŽITI SLAVLJU

Vlasnik Hulla ispunio obećanje i šalje sve u Las Vegas, Jakirović odbio: 'Idem kući u Hrvatsku'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Vlasnik Hulla ispunio obećanje i šalje sve u Las Vegas, Jakirović odbio: 'Idem kući u Hrvatsku'
Foto: David Klein/REUTERS

Nakon povratka Hull Cityja u Premier ligu, vlasnik Acun Ilıcalı ispunio je obećanje i organizira igračima putovanje privatnim avionom u Las Vegas, no trener Sergej Jakirović neće ići s njima

Admiral

Hull City vratio se u Premier ligu nakon devet godina izbivanja, a nakon posljednjeg zvižduka i pobjede oprotiv Middlesbrougha na Wembleyju slavlje nije prestajalo. Vlasnik kluba Acun Ilıcalı još je prije početka doigravanja obećao igračima privatni avion i putovanje u Las Vegas ako izbore promociju, a nakon pobjede potvrdio je da obećanje ostaje na snazi.

POGLEDAJTE GALERIJU

24sata London: Navijači ispred stadiona Wembley prije utakmice Hull Cityja i Middlesbrougha 24sata London: Navijači ispred stadiona Wembley prije utakmice Hull Cityja i Middlesbrougha 24sata London: Navijači ispred stadiona Wembley prije utakmice Hull Cityja i Middlesbrougha
18
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ilıcalı nije krio emocije. 

- Ovo je bez sumnje najbolji dan u mom životu. Postigao sam puno u karijeri, ali užitak koji donosi nogomet kad pobijedite, to je psihološki nešto sasvim drugo. Posljednjih pet minuta nisam se mogao pomaknuti, mislim da ne bih preživio da smo primili gol u zadnjoj sekundi - rekao je turski poduzetnik.

VESELO NAKON POBJEDE VIDEO Pogledajte atmosferu u svlačionici Hulla: Iznenađeni Jakirović, Pandur sa zastavom
VIDEO Pogledajte atmosferu u svlačionici Hulla: Iznenađeni Jakirović, Pandur sa zastavom

Vlasnik je igračima osigurao i najveći bonus u ligi, no to mu nije bilo dovoljno.

- Želim vas poslati privatnim zrakoplovom u Las Vegas da se zabavite. Zaslužili su nakon ovako teške sezone - poručio je Ilıcalı.

Jakirović ipak neće biti dio slavlja u Vegasu.

UOČI BORBE ZA OSTANAK Trener Tottenhama dao veliko obećanje: Nogomet je više od ligaške tablice. Čast mi je biti tu
Trener Tottenhama dao veliko obećanje: Nogomet je više od ligaške tablice. Čast mi je biti tu

- To je putovanje za igrače. Ja ću biti s obitelji u Hrvatskoj. Imamo predivnu obalu. Oni će ići u Vegas. Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Nije to za mene - rekao je hrvatski trener s osmijehom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener
Hull - Middlesbrough 1-0: Sergej Jakirović je ušao u Premier ligu! McBurnie donio pobjedu tigrova
POVIJESNI USPJEH

Hull - Middlesbrough 1-0: Sergej Jakirović je ušao u Premier ligu! McBurnie donio pobjedu tigrova

HULL CITY - MIDDLESBROUGH 1-0 'Tigrovi' su pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili plasman u Premier ligu i osvojili 260 milijuna eura! U 95. minuti nakon greške Brynna zabio je McBurnie
Prije godinu i pol Jakirović je pognute glave napustio Allianz Arenu, a sad je Hullova legenda
KOMENTAR S WEMBLEYJA

Prije godinu i pol Jakirović je pognute glave napustio Allianz Arenu, a sad je Hullova legenda

HULL - MIDDLESBROUGH 1-0 McBurnie je poentirao za pobjedu i plasman u elitni rang engleskog nogometa. A prije samo nekoliko mjeseci Jakiroviću i društvu predviđali su sigurno ispadanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026