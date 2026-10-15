Vođa navijača Ajaxa: Klubove iz Splita i Atene treba izbaciti iz Uefe! Napadaju obične ljude

Hajduk i Ajax u 18.45 igraju utakmicu prvog kola Konferencijske lige na Poljudu, a dan prije susreta obilježio je veliki kaos na ulicama Splita. Privedeni su ultrasi jedne i druge momčadi, došlo je i do sukoba te je nekoliko ljudi završilo u bolnici. Za nizozemsku televiziju javio se vođa navijača Ajaxa, Fabian Nagtzaam, koji je ostao u Amsterdamu, ali tvrdi kako mu njegovi prijatelji javljaju situaciju.

POGLEDAJTE GALERIJU KAOSA:

Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali.

- Napadaju se obični navijači koji apsolutno nisu došli izazivati nerede. Postoji nepisano pravilo da se takve stvari ne rade. Očito je da se u Splitu ipak događaju. Slične stvari već smo doživljavali u Ateni i Napulju. U Marseilleu uopće nismo smjeli putovati. Ako se ovakvi incidenti događaju često i ponavljaju se, Uefa bi takve klubove jednostavno trebala izbaciti - rekao je Nagtzaam televiziji AT5 pa dodao:

- Dobivamo informacije da ljudi sjednu u Uber, odvezu se do smještaja i budu napadnuti čim izađu iz automobila. Nemojte dopustiti da vas vozač ostavi točno pred smještajem. Izađite stotinjak ili dvjestotinjak metara ranije i ostatak puta prijeđite pješice.

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Treba napomenuti da su uhićeni i navijači Ajaxa kod kojih su nađeni noževi, kamenje i ostali opasni predmeti, tako da ni Nizozemci nisu stigli "samo na utakmicu".