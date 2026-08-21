VODIČ PREMIER LIGE Jakir kreće na Man. United, Hrvati u novim ulogama i lov na Arsenalov tron

Nakon završetka Svjetskog prvenstva, nogometna groznica ne jenjava jer se vraća klupski nogomet, a s njim i najjača liga svijeta. Nova sezona engleske Premier lige, koja počinje utakmicom Arsenala i Coventryja (21 sat, Arenasport 1), donosi pregršt uzbuđenja, novih lica i neizvjesnu borbu za naslov prvaka, uz jaki hrvatski začin. Arsenal će pokušati obraniti dugo čekanu titulu, no konkurencija predvođena Manchester Cityjem, Liverpoolom i Manchester Unitedom jača je no ikad.

Za hrvatske ljubitelje nogometa, ova će sezona biti posebno zanimljiva. Sergej Jakirović vodit će Hull City u elitnom razredu nakon nevjerojatnog uspjeha u doigravanju, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić ulaze u novu eru Manchester Cityja pod vodstvom novog trenera, dok je mladi stoper Luka Vušković ostvario rekordan transfer u Brighton, a tu je i osvajač Konferencijske lige Borna Sosa u Crystal Palaceu. Prava TV prijenosa u Hrvatskoj i ovu sezonu ima Arenasport.

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Jakirovićev san u Premier ligi: od embarga do elite i potrošenih milijuna

Priča o uspjehu Hull Cityja pod vodstvom Sergeja Jakirovića jedna je od onih koje prkose logici i nogometnim prognozama. Prije samo godinu dana, klub je bio pod transfer embargom i predviđali su mu borbu za ostanak u Championshipu. No Jakirović je uspio stvoriti čvrstu i povezanu momčad koja je, unatoč svemu, izborila doigravanje i na kraju, u dramatičnom finalu na Wembleyju, svladala Middlesbrough golom Olija McBurnieja u 95. minuti te osigurala povratak u Premier ligu.

​- Ovo finale je kao san, ali možda će se nakon njega san i ostvariti. Učinit ćemo sve da dođemo do cilja - izjavio je Jakirović uoči te povijesne utakmice, ne skrivajući ponos zbog ostvarenog.

Sada, uoči početka nove sezone, situacija je drastično drugačija. Vlasnik kluba Acun Ilicali odlučio je podržati hrvatskog stručnjaka i uložiti značajna sredstva kako bi se Hull ravnopravno nosio s premierligaškom konkurencijom. Do sada je na pojačanja potrošio oko 90 milijuna eura, a u klub je stiglo čak 11 novih igrača. Među njima se ističu grčki reprezentativni golman Konstantinos Tzolakis, iskusni veznjak Hidemasa Morita koji je stigao kao slobodan igrač iz Sportinga, senegalski stoper Nobel Mendy iz Rayo Vallecana, te bivši igrač Newcastlea Matt Targett.

Unatoč velikim ulaganjima, engleski mediji, poput Guardiana, i dalje vide Hull kao glavnog kandidata za ispadanje, smještajući ih na posljednje, 20. mjesto na ljestvici. No Jakirovićeva momčad je već jednom pokazala da su prognoze samo slovo na papiru. Jakirović je svjestan da mu je potrebno još pojačanja, posebice u napadu, kako bi njegova momčad bila konkurentna.

​- Radimo na tome i nadam se da ćemo u sljedećih nekoliko dana dovesti barem jednog napadača, možda i dvojicu. Trebaju nam napadači zbog ozljeda i duge sezone. Također, potrebni su nam igrači na krilnim pozicijama kako bismo stvorili jaču konkurenciju - poručio je Jakirović.

Vatreno krštenje u novoj sezoni Hull City će imati na svom MKM stadionu protiv Manchester Uniteda (subota, 13.30, Arenasport 1), što će biti pravi test za Jakirovićevu momčad i pokazatelj mogu li ponoviti prošlosezonsko "malo čudo" i na najvišoj razini.

24sata Hull: Atmosfera u gradu uoči finalne utakmice za ulazak u Premijer ligu Hull City - Middlesbrough | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nova era u Cityju: Gvardiol i Kovačić pod palicom Maresce, ali bez Rodrija

Nakon desetljeća dominacije pod vodstvom Pepa Guardiole, Manchester City ulazi u novu eru. Legendarnog Španjolca na klupi je naslijedio Talijan Enzo Maresca, koji je ranije bio Guardiolin asistent. Pred Marescom je težak zadatak nastaviti nizati uspjehe, a to će morati učiniti bez jednog od ključnih igrača, španjolskog veznjaka Rodrija, koji je prešao u Barcelonu za 60 milijuna eura. Odlazak Rodrija, kojeg mnogi smatraju najboljim zadnjim veznim na svijetu, ostavlja veliku prazninu u srcu momčadi.

Kako bi nadomjestili njegov odlazak, "građani" su oborili klupski rekord i za čak 135 milijuna eura doveli Elliota Andersona iz Nottingham Foresta. Anderson je prošle sezone briljirao i bio je jedan od najboljih veznjaka lige, no pritisak ovako velikog transfera bit će ogroman. U novom sustavu Enza Maresce, važnu ulogu trebali bi imati i hrvatski reprezentativci. Joško Gvardiol, koji se ustalio u obrani, s optimizmom gleda na dolazak novog trenera.

​- Mislim da je on savršen izbor, ali naravno, trebat će vremena. To je nešto potpuno novo, nije lako promijeniti trenera, pa ćemo uzeti vremena. Naš je posao pomoći mu što je više moguće - rekao je Gvardiol.

Mateo Kovačić također će tražiti svoju priliku u veznom redu, koji će nakon odlaska Rodrija doživjeti određene promjene. Nova sezona bit će test za Marescu, ali i za cijelu momčad Cityja, koja će morati dokazati da može nastaviti s uspjesima i bez dva ključna čovjeka iz prošlosti, Guardiole i Rodrija.

Vuškovićev rekordni transfer i Sosin povijesni trofej

Ovog ljeta, hrvatski nogometaši bili su u centru pažnje na engleskom tržištu. Najveću pažnju privukao je transfer mladog stopera Luke Vuškovića, koji je za impresivna 54 milijuna eura prešao iz Tottenhama u Brighton. Ovaj 19-godišnjak potpisao je ugovor do 2031., a trener Brightona Fabian Hürzeler ne skriva oduševljenje njegovim dolaskom, ističući kako su pomno pratili njegov razvoj. Vušković je prošle sezone pokazao da može igrati na vrlo visokoj razini, a u Brightonu se nadaju da će nastaviti s napretkom u Premier ligi.

S druge strane, Borna Sosa je s Crystal Palaceom ispisao povijest. Londonski klub osvojio je Konferencijsku ligu, što je njihov prvi europski trofej u povijesti. Iako Sosa nije nastupio u finalu, postao je prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio ovo natjecanje, čime je dodao još jedan važan trofej u svoju karijeru. Palace je pod vodstvom novog trenera Pierrea Sagea pokazao da može igrati važnu ulogu ne samo u Engleskoj, već i u Europi.

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija

Arsenal brani krunu, prijelazni rok oborio rekorde

Nakon što su u sezoni 2025/26. napokon prekinuli 22-godišnje čekanje i osvojili naslov prvaka, Arsenal u novu sezonu ulazi kao glavni favorit za obranu titule, što je pokazao osvajanjem Community Shielda. Momčad Mikela Artete pokazala je zrelost i kvalitetu, a uprava kluba dodatno ih je osnažila tijekom ljeta. Najveće pojačanje je dolazak brazilskog veznjaka Brune Guimarãesa iz Newcastlea za 87,5 milijuna eura, koji bi trebao donijeti dodatnu čvrstinu i kreativnost u sredini terena. Uz njega, iz Club Bruggea je stigao i grčki krilni napadač Christos Tzolis.

Ljetni prijelazni rok u Premier ligi ponovno je oborio rekorde u potrošnji. Chelsea je platio čak 136 milijuna eura za Morgana Rogersa iz Aston Ville, dok je Manchester City, kao što je već spomenuto, izdvojio 135 milijuna za Elliota Andersona. Tottenham je također bio aktivan, dovevši Sandra Tonalija iz Newcastlea za 117 milijuna eura te Mateusa Fernandesa iz West Hama za 116 milijuna eura, što pokazuje da je ulaganje u vezne igrače postalo prioritet za najjače klubove. Svi ljetni transferi u Premier ligi potvrđuju da je financijska moć lige i dalje nedostižna za ostatak Europe. S novim menadžerima na klupama Liverpoola (Andoni Iraola), Chelseaja (Xabi Alonso) i Manchester Uniteda (Michael Carrick), borba za vrh bit će neizvjesnija no ikad.

*uz korištenje AI-ja