Vodič za navijače: Čuvajte se ruskih vozača i tečajnih lista

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je vodič za hrvatske navijače koji kane otići na Svjetsko prvenstvo u Rusiju u kojem im se, među ostalim, skreće pozornost na "navike" na ruskim cestama, upozorava na pravila na ponašanja na stadionima, savjetuje ih kako mijenjati stranu valutu u rublje i upućuje na to što učiniti ako izgube dokumente.

Na početku vodiča hrvatskim se navijačima savjetuje da budu na oprezu i paze na svoju sigurnost.

"Na području Ruske Federacije postoji opasnost od terorističkih napada, posebno se to odnosi na vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva, stoga se preporučuje maksimalan oprez. Dosadašnji teroristički napadi bili su izvedeni na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi, stoga savjetujemo da budete na oprezu i svjesni događanja u vašem okruženju", poručuje MVEP hrvatskim putnicima u Rusiju.

Hrvatska nogometna reprezentacija svoje će utakmice u grupnoj fazi igrati u Kalinjingradu, Nižnjem Novogorodu i Rostovu. Za one koji se, možda, Rusijom namjeravaju kretati automobilom upućena je posebna napomena.

Ni kap alkohola

"Promet u velikim gradovima, osobito Moskvi, predstavlja određeni izazov za vozače zbog velikih gužvi i niskog stupnja međusobne tolerantnosti i vozačke kolegijalnosti, uključujući prema vozačima-strancima. Zbog velikih udaljenosti između gradova u kojima igra Hrvatska reprezentacija, preporuka je da više vozača odvozi dionicu te da se izbjegava vožnja noću zbog umora. Prije polaska na put automobilom, obavezno treba provjeriti rutu i stanje na cestama", kažu.

Vozači pritom ne smiju okusiti niti kapi alkohola jer za volanom vrijedi pravilo 0,00 promila alkohola u krvi.

U Rusiji, ističe se, sva se plaćanja vrše u nacionalnoj valuti, rublji. I dok u bankama nema nikakvih problema s promjenom valute, MVEP ističe da na to treba pripaziti u privatnim mjenjačnicama.

"Naime, vanjski tj. ulični znakovi koji pokazuju omjer rublja prema dolaru i euru ne odgovara iznosu koji ćete dobiti prilikom promjene novca u kabini mjenjačnice jer na uličnom natpisu sitnim slovima piše da se taj bolji tečaj, onaj koji je jedino istaknut, dobiva ukoliko se mijenja više od tisuću dolara ili eura".

Ove i brojne druge informacije o ruskim vremenskim zonama, načinima putovanja i kupovini ulaznica za utakmice, pravilima ponašanju na stadionima, putnom osiguranju, te o tome što učiniti u slučaju nužde mogu se pronaći u vodiču objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Ondje su i adrese hrvatskih diplomatskih predstavništava u Rusiji i važniji brojevi telefona.

Putničke agencije rasprodale aranžmane

Putničke i rent a car agencije koje nude programe za putovanja i najam vozila za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji većinom su rasprodale sve aranžmane jer je zanimanje veće nego za prošlo prvenstvo u Brazilu, premda su u Rusiji cijene smještaja, pa i puta, sada skuplje.

Iz zagrebačke agencije Ban Tours, koja je i službena agencija Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), doznaje se da su u potpunosti rasprodani charteri za pojedinačne utakmice grupne faze natjecanja, kao i za boravak u Rusiji tijekom odigravanja utakmica protiv Nigerije i Argentine.

- Ostao je tek manji broj slobodnih mjesta za odlazak na posljednje dvije utakmice u grupi, točnije za one Hrvatske protiv Argentine i Islanda - kažu iz Ban Toursa.

I pulska turistička agencija Uniline je, po riječima njezinog predsjednika Uprave Borisa Žgombe, 100 posto popunila charter letove za sve tri utakmice Hrvatske, u Kalinjingradu, Nižnjem Novgorodu i Rostovu.

- Dobro je što u tim gradovima postoj zračne luke, što olakšava postavljanje chartera, koji su za ovakve situacije iako ne jednostavan, ali isplativ poslovni pothvat. Svi nam chateri polaze iz Zagreba i jednodnevni su, što znači da se ljude odveze i poslije utakmice vrati doma, a to je i najjeftinija i najpraktičnija varijanta za mnoge navijače - kaže Žgomba.

Dodaje da na svakom charteru imaju 150 do 160 putnika, kao i da se cijena kretala od oko pet do sedam tisuća kuna, ovisno o udaljenosti od Hrvatske do ruskih gradova u koji se leti.

Za razliku od velikog zanimanja za charter letove, za najam automobila i kombija putem rent a car Europcara, za što Uniline ima franšizu u Hrvatskoj, nisu zabilježili neko značajnije zanimanje, možda tek desetak vozila, što je, kaže Žgomba, znatno manje nego je bilo za primjerice Svjetsko nogometno prvenstvo u Francuskoj, kada nisu mogli zadovoljiti potražnju.

To, po ocjeni Žgombe, ima veze s udaljenošću Rusije i time što ta zemlja nije toliko pokrivena osiguranjem za vozila kao neke druge europske.

Zanimanje za rent a car godinama slično

Ipak, da zanimanja navijača ima za najmom vozila kojima će iz Hrvatske u Rusiju na nogomet pokazuju podaci prodaje rent a car agencije Carwiz.

- Zanimljivo nam je da smo u posljednja dva tjedna doživjeli svojevrsni 'boom' najma vozila koja će u Rusiju i nazad u Hrvatsku, jer je u tom razdoblju zabilježeno 15-ak rezervacija kombi vozila te više od 30 osobnih vozila. Ne čudi nas zapravo to zanimanje, jer iako dulje vremenski, u automobilu ili kombiju navijači mogu podijeliti troškove puta, pa im troškovi budu manji - ističu iz Carwiza.

Dodaju da takav oblik najma svakako osigurava značajnu uštedu, ali i tehničku sigurnost vozila i osiguranja pri grupnim putovanjima.

- U usporedbi s odlascima naših navijača na prethodna prvenstva u Austriji i Švicarskoj, pa i još davnije u Francuskoj, zanimanje za organizirana putovanja i najam vozila je za Rusiju otprilike isti jer se uvijek radi manje-više i o istom broju navijača koji si mogu priuštiti ne samo novčano nego i zbog posla i drugih obveza odlaske na tako velika natjecanja zbog kojih su i cijene u destinacijama gdje se održavaju uvijek više nego inače - ističu iz Carwiza.

Agencija Atlas u ponudi je imala charter aranžmane bez noćenja, ali s vodičima, obilascima gradova i transferima, što se, kako kaže voditeljica komunikacija u toj agenciji Nikolina Frklić, vrlo brzo rasprodalo, pogotovo za utakmicu protiv Nigerije u Kalinjingradu, koja je zbog blizine i cijene bila i najatraktivnija.

- Za nogometno najzanimljiviju utakmica Hrvatska-Argentina u Nižnji Novgorodu također smo rasprodali aranžmane bez noćenja, dok se još pokoje mjesto može naći na programu s dva noćenja - otkriva Frklić, ocjenjujući da je zanimanje za te programe bilo veliko, kao i da upiti još dolaze.

Slijede novi aranžmani ako Hrvatska prođe dalje

Iz svih tih agencija poručuju da su spremni, ako Hrvatska prođe u daljnji krug natjecanja, ponuditi i nove programe, jer će zanimanje za organizirane odlaske putem agencija sigurno tada porasti.

Slažu se i u procjeni da će na prve tri utakmice za Hrvatsku navijati ukupno nekoliko tisuća navijača iz Hrvatske, ali i da ih zapravo može biti i znatno više, jer su Hrvati u inozemstvu, kao i drugi ljubitelji hrvatskog nogometa iz drugih zemalja u tim zemljama mogli doći do ulaznica.

Vjeruju da će se, kao i na svakom velikom natjecanju, ulaznice moći kupiti i pred samu utakmicu, ispred stadiona, na 'crno', ili moguće i legalno, ako se za pojedine stadione ne rasprodaju unaprijed.

Prema podacima iz HNS-a, za svaku od tri prve utakmice Hrvatskoj je odnosno njezinom savezu i navijačima iz zemlje službeno pripalo oko 1.400 ulaznica za prvu utakmicu s Nigerijom, oko 2.100 za drugu s Argentinom i oko 2.000 za treću s Islandom, što ovisi o kapacitetu stadiona koji se u tim gradovima kreću od 35 do 45 tisuća sjedala.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.