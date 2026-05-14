SVESTRANI HRVAT

Voditelji Skya zbunjeno pitali Gvardiola koju poziciju igra: Za mene to nije ništa neuobičajeno

Piše Luka Tunjić,
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Napokon sam se vratio, nije bio lagan put i oporavak, ali tako mi je drago što sam opet na travnjaku i što sam dobio neke minute, rekao je Gvardiol, koji je u srijedu odigrao prvu utakmicu od početka siječnja

Joško, pa koju si ti poziciju uopće igrao?! Zbunjeno su voditelji Sky Sportsa pitali hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola (24), koji je u srijedu odigrao prve minute nakon teške ozljede tibije početkom siječnja. "Vatreni" je proveo oko sat vremena na terenu u visokoj pobjedi Manchester Cityja (3-0) protiv Crystal Palacea u zaostaloj utakmici 31. kola Premier lige.

Gvardiol, koji je većinu ove sezone, kada nije bio ozlijeđen, proveo na poziciji stopera, protiv Palacea je igrao u staroj ulozi. U fazi obrane to je lijevi bek, a u trenucima kada City kontrolira posjed lopte, što je u srijedu bilo čak 73 posto utakmice, onda je pozicioniran visoko u napadu. Evo kako je u intervjuu za Sky Sports Gvardiol objasnio svoju ulogu.

Foto: Ed Sykes/REUTERS
- Nisam uopće očekivao da ću biti u prvih 11, saznao sam tek par sati prije početka utakmice. Igrao sam poziciju beka u fazi obrane, ali sam u napadu ispunjavao prostore u napadu s Philom (Fodenom, op. a.) - rekao je te objasnio...

- Za mene to nije ništa neuobičajeno, tu sam ulogu puno igrao u prošloj sezoni. Puno sam trčao, tako da sam prilično umoran. Jako sam sretan što sam dobio minute, posebno u ovom dijelu sezone, kad se borimo i nadamo trofeju. Jednostavno je, moramo sve pobijediti do kraja sezone.

City će u subotu (16 sati) odmjeriti snage s Chelseajem u finalu FA Kupa, što je "građanima" prilika za drugi trofej u sezoni nakon što su krajem ožujka osvojili Carabao kup protiv Arsenala.

- Napokon sam se vratio, nije bio lagan put i oporavak, ali tako mi je drago što sam opet na travnjaku i što sam dobio neke minute - dodao je Gvardiol.

