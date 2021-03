Hrvatska je izgubila na startu kvalifikacija za SP u Kataru od Slovenije (1-0) i nastavila negativan niz iz jesenske Lige nacija, ali valjda će utakmice protiv Cipra i Malte naznačiti neki novi pozitivan niz.

- Bodovi će nam jako puno faliti. Falilo nam je želje i volje, oni su bili puno bliže igraču i pobijedili, rekao je legendarni brončani "vatreni" Robert Jarni (52) komentirajući utakmicu za Novu TV.

Bivši hrvatski U-21 reprezentativac Aljoša Vojnović (35) s 277 nastupa u HNL-u otvoreno je govorio o problemima.

- Ne volim pričati da momčad nije dala sve na terenu, ali Robi je rekao da će se utakmica odlučiti u prvih 20 minuta, kakva nam energija bude. Imao sam osjećaj da se Slovenci brže dižu nego što padaju. Tanko smo ušli u utakmicu, nema tu kiše trica koja te može izvući kao u košarci - rekao je Vojnović i dodao:

- Bili smo rigidni, nije bilo fluidnosti u toj formaciji romba. Ali ja vjerujem u naš kadar. Poznati smo da bude uvijek čupavo u kvalifikacijama, možda nam ovakva šljagica i treba. Vjerujem da Dalić sad neće previše isprobavati kao što bi bilo kad bi dobio. Sad je stani-pani, pitanje je možemo li si dozvoliti novi kiks.

Na startu se činilo da će to biti to, prijetili su Kramarić i Vlašić.

- Da, ali rekli smo da će se Slovenci zatvoriti i čekati šanse iz kontre. Ali mi smo na startu više trčali prema svome golu nego prema njihovom, a kad je tako, znaš da postavka ne valja. Umjesto da pokušavamo preko bokova, pokušavali smo kroz sredinu i tu nije prošlo. Oni su stali u blok 5-4, a nama je lopta bila spora. Trebalo je biti puno energičnije, s dva vezna koja sprječavaju kontru. Loše smo tu stajali - rekao je Jarni.

Vlašićeva šansa u stativu bila je najbolje od Hrvatske, a onda nas je Lovrić zavio u crno.

- Krompir je odletio tamo gdje nije trebao. Ovo je katastrofa za momčad, šok, i morali smo ih ganjati. Sva voda išla je na njihov mlin. Prvo poluvrijeme nije bilo gledljivo, bez žara, bez osjećaja urgencije u pas igri. Ne znam u čemu je problem. To su profesionalci koji igraju na stotine ovakvih utakmica. U drugom poluvremenu smo krenuli na glavu, ali ispostavilo se da je to bilo kasno - rekao je Vojnović.

Nakon Rusije kao da to više nije to, stalno se mučimo.

- Nadam se da će i završetak biti po obrascu, da prođemo dalje. Znali smo da Slovenija nije bilo tko, ima puno igrača koji dosta igraju vani i imaju iskustva, Kek jako dobro poznaje reprezentaciju Hrvatske. Napravio je plan koji je uspio, ali više zahvaljujući nama nego njima - kaže Jarni.

- Vidjela se kod njih kultura koju je donio Kek. Nemaju tu vremena treneri nešto puno pripremati kao u klubovima. Ali on se odlučio za posve pragmatičan pristup, bunkerica, duga lopta, način igre s kojim nisu puno dobivali u prošlim utakmicama. Ali igrači su im se zabadali kao šila, po završetku akcije idu nazad i to je to.

Istaknuo je i jedan gubitak lopte u 43. minuti.

- Nevjerojatno je da ovakve duele izgubimo. Lovren je poznat kao izniman duel igrač, trebalo je biti zemlja-zrak, da ga digne, dobije žuti karton i idemo dalje. Takav je dan, dogodi se da tri-četiri igrača imaju loš dan. Žao mi je što je kasno proradila glava i guza... Kovačić se mora prilagoditi igri kakvu igra Modrić. Luka je bio maestralan, ali Kova u drugom poluvremenu nije bio isti kao u prvom. On je taj igrač, on tako treba igrati uvijek. Kasno smo krenuli - kaže Vojnović.

Treba li Kovačić pružiti više?

- Definitivno. Kod Lamparda je igrao za prste polizati, ali tamo su neke druge taktičke postavke. Fali mu reprezentacija da zaokruži tu lijepu priču - rekao je Jarni.

- Bio je očigledno da nešto ne štima od početka, žao mi je zbog onog Kramina udarca, imam osjećaj da ih zabija u većem postotku nego promašuje... Slovenija je odigrala 90 minuta na nivou, mi nešto manje, nismo se uspjeli vratiti. Ne bih krenuo u defetističkom smjeru, imamo iskustva s ovakvim utakmicama. Ajmo tekmu po tekmu - kaže Vojnović.

Vrsaljko se vratio nakon dvije i pol godine.

- Nije igrao nešto puno. Imao je tri, četiri odlična centaršuta. Mislim da će to s vremenom ići nabolje. Nije se usudio ići u igru jedan na jedan - rekao je Jarni i dodao:

- Kramarić nije klasični špic igrač.

Vojnović je u najavi utakmice rekao kako je Miha Mevlja slaba točka Slovenaca, a stoper je odigrao fantastično.

- Od mog veselog pozdrava postao je njihov najbolji igrač, haha. Vjerujem da bi ga Petković odnio u duelu...

Cipar?

- Nema tu više lakih utakmica, sad će svi pokušati kopirati Slovence - rekao je Jarni.