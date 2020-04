'Volim Benzemu kao devetku, jedan je od najboljih na svijetu'

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i bivši igrač Real Madrida Davor Šuker istaknuo je za Goal France kako ga jedan aktualni igrač Los Blancosa posebno intrigira.

- Kao 'devetka devetku' volim Karima Benzemu. Danas je on dio povijesti Reala. Volim način na koji on igra i nema sumnje da je on jedan od najboljih igrača na svijetu danas - pohvalio je Francuza pa dodao:

- Statistika je i dalje najjači kriterij po kojemu se ocjenjuje napadača - smatra Šuker.

Ako je suditi po tome, Benzema ne stoji loše. Prošlu je sezonu zabio 30 golova u svim natjecanjima, dok je u ovoj drugi najbolji strijelac La Lige s 14 golova. Bolji je tek Lionel Messi. Ako gledamo sva natjecanja ove sezone, Benzema je 19 puta zabio gol, a devet puta je asistirao.

Foto: Juan Medina/Reuters/PIXSELL

Problemi s Maradonom?

Podsjetimo, Davor Šuker nedavno je i priznao kako je s Maradonom dogovorio odlazak na grob Dražena Petrovića nakon što su ga optužili za dogovore koji nisu tako lijepi. Dapače, ružni su.

Ruggeri je u emisiji "90 minutos de Futbol", koja se prikazuje na južnoameričkoj televizijskoj postaji Fox Sports, ispričao kako je 1994. u Zagrebu reprezentacija Argentine, za koju je tada igrao, tražila od Hrvatske da ju ne napada tijekom prijateljskog dvoboja na Maksimiru, jer je bila doputovala umorna. Utakmica tijekom koje je pao i snažan pljusak završila je 0-0.

- Došli smo umorni s puta pa trebali igrati idući dan. Izašli smo na teren, a Diego je poznavao Šukera jer su igrali zajedno u Sevilli. Bilo je sastanaka na svim dijelovima terena. Sastanak za sastankom sve dok nismo rekli: 'Nemojmo se napadati, mrtvi smo'. Sredili smo da se ne napadamo - ispričao je Ruggeri.

Argentinski nogometni savez nije odgovorio na upit. Diego Maradona nije bio dostupan za komentar, ali je Šuker zato sve demantirao.