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JUNAK UTAKMICE

Vozinha: Plakao sam zbog svoje obitelji. Majka nije mogla biti ovdje zbog problema s vizom...

Piše Issa Kralj,
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Vozinha: Plakao sam zbog svoje obitelji. Majka nije mogla biti ovdje zbog problema s vizom...
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Foto: BRETT DAVIS

Za mene je čast predstavljati zemlju koju volim. Dolazimo iz vrlo male zemlje, a naš put do kvalifikacija bio je vrlo težak - rekao je golman Zelenortskih otoka

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Reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je pravu senzaciju protiv aktualnih europskih prvaka Španjolaca i remizirala (0-0) u svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Jedan od glavnih junaka utakmice bio je golman Zelenortskih otoka Vozinha koji je zaključao svoja vrata i sjajno branio svaki pokušaj 'furije'. 

Vozinha nakon povijesnog boda nije mogao sakriti emocije te je zaplakao, a u intervjuu nakon utakmice je izjavio:

- Ovo je poruka zahvale svima u Zelenortskim Otocima. Svi ovi igrači su puno radili kako bi doživjeli ovaj trenutak. Ovo je dan za ponos i zadovoljstvo.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde
Foto: Bernadett Szabo

Njegove suze nakon sučevog zvižduka obišle su čitav svijet, a jedan od heroja utakmice objasnio je zašto je zaplakao. 

HEROJ NA GOLU VIDEO Heroj Zelenortskih Otoka zaplakao nakon čudesne partije
VIDEO Heroj Zelenortskih Otoka zaplakao nakon čudesne partije

- Plakao sam nakon utakmice jer sam kao dijete odrastao s bakom i djedom, a oni nisu mogli biti ovdje. Preminuli su prije nekoliko godina. Moja mama također nije mogla doći zbog problema s vizom i novcem. Nismo uspjeli sve riješiti na vrijeme - rekao je pa dodao:

- Jako sam ponosan što sam proglašen igračem utakmice. Za mene je čast predstavljati zemlju koju volim. Dolazimo iz vrlo male zemlje, a naš put do kvalifikacija bio je vrlo težak. Danas nam se ostvario san jer smo igrali protiv momčadi poput Španjolske.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde
Foto: Siphiwe Sibeko

 

Na kraju se osvrnuo na put koji ga je doveo do nastupa na Svjetskom prvenstvu. 

- U životu radimo kako bismo doživjeli ovakve trenutke. Sada imam 40 godina, ali profesionalac sam postao tek s 25. Ovo je nagrada za cijelo to putovanje - zaključio je.

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