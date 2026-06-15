Vozinha: Plakao sam zbog svoje obitelji. Majka nije mogla biti ovdje zbog problema s vizom...

Reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je pravu senzaciju protiv aktualnih europskih prvaka Španjolaca i remizirala (0-0) u svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Jedan od glavnih junaka utakmice bio je golman Zelenortskih otoka Vozinha koji je zaključao svoja vrata i sjajno branio svaki pokušaj 'furije'.

Vozinha nakon povijesnog boda nije mogao sakriti emocije te je zaplakao, a u intervjuu nakon utakmice je izjavio:

- Ovo je poruka zahvale svima u Zelenortskim Otocima. Svi ovi igrači su puno radili kako bi doživjeli ovaj trenutak. Ovo je dan za ponos i zadovoljstvo.

Foto: Bernadett Szabo

Njegove suze nakon sučevog zvižduka obišle su čitav svijet, a jedan od heroja utakmice objasnio je zašto je zaplakao.

- Plakao sam nakon utakmice jer sam kao dijete odrastao s bakom i djedom, a oni nisu mogli biti ovdje. Preminuli su prije nekoliko godina. Moja mama također nije mogla doći zbog problema s vizom i novcem. Nismo uspjeli sve riješiti na vrijeme - rekao je pa dodao:

- Jako sam ponosan što sam proglašen igračem utakmice. Za mene je čast predstavljati zemlju koju volim. Dolazimo iz vrlo male zemlje, a naš put do kvalifikacija bio je vrlo težak. Danas nam se ostvario san jer smo igrali protiv momčadi poput Španjolske.

Foto: Siphiwe Sibeko

Na kraju se osvrnuo na put koji ga je doveo do nastupa na Svjetskom prvenstvu.

- U životu radimo kako bismo doživjeli ovakve trenutke. Sada imam 40 godina, ali profesionalac sam postao tek s 25. Ovo je nagrada za cijelo to putovanje - zaključio je.