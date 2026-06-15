Za mene je čast predstavljati zemlju koju volim. Dolazimo iz vrlo male zemlje, a naš put do kvalifikacija bio je vrlo težak - rekao je golman Zelenortskih otoka
Vozinha: Plakao sam zbog svoje obitelji. Majka nije mogla biti ovdje zbog problema s vizom...
Reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je pravu senzaciju protiv aktualnih europskih prvaka Španjolaca i remizirala (0-0) u svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Jedan od glavnih junaka utakmice bio je golman Zelenortskih otoka Vozinha koji je zaključao svoja vrata i sjajno branio svaki pokušaj 'furije'.
Vozinha nakon povijesnog boda nije mogao sakriti emocije te je zaplakao, a u intervjuu nakon utakmice je izjavio:
- Ovo je poruka zahvale svima u Zelenortskim Otocima. Svi ovi igrači su puno radili kako bi doživjeli ovaj trenutak. Ovo je dan za ponos i zadovoljstvo.
Njegove suze nakon sučevog zvižduka obišle su čitav svijet, a jedan od heroja utakmice objasnio je zašto je zaplakao.
- Plakao sam nakon utakmice jer sam kao dijete odrastao s bakom i djedom, a oni nisu mogli biti ovdje. Preminuli su prije nekoliko godina. Moja mama također nije mogla doći zbog problema s vizom i novcem. Nismo uspjeli sve riješiti na vrijeme - rekao je pa dodao:
- Jako sam ponosan što sam proglašen igračem utakmice. Za mene je čast predstavljati zemlju koju volim. Dolazimo iz vrlo male zemlje, a naš put do kvalifikacija bio je vrlo težak. Danas nam se ostvario san jer smo igrali protiv momčadi poput Španjolske.
Na kraju se osvrnuo na put koji ga je doveo do nastupa na Svjetskom prvenstvu.
- U životu radimo kako bismo doživjeli ovakve trenutke. Sada imam 40 godina, ali profesionalac sam postao tek s 25. Ovo je nagrada za cijelo to putovanje - zaključio je.
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