Vraća se HNL ludilo: Belupo i Osijek u borbi za Europu. Trener Osijeka iznenadio odlukom

U sjeni polufinala juniorske Lige prvaka i utakmice između Hajduka i Milana nastavlja se HNL. Petkom se uobičajeno igrala jedna utakmica, no zbog toga što je sljedeće kolo na rasporedu već u srijedu, ovaj petak odigrat će se dvije utakmice. Prvi će na teren Lokomotiva i Šibenik. Od 16 sati na Kranjčevićevoj momčad Silvija Čabraje dočekuje Šibenik koji ima imperativ uzeti bodove i spasiti se od sigurnog ispadanja.

Šibenik je trenutno na pretposljednjem mjestu i ima samo bod više od Gorice koja je u fantastičnoj formi. Utakmica protiv Lokomotive odlična im je prilika za prekid negativnog niza. Lokomotiva ovom utakmicom lovi zadnji vlak za Europu. Lokosi se nalaze na osmoj poziciji, samo jedno mjesto iznad Šibenika, ali i samo pet bodova iza Osijeka koji drži četvrto mjesto i koje vodi u Europu ukoliko Hajduk osvoji kup.

U drugoj utakmici dana Slaven Belupo od 18 sati dočekuje Osijek. Farmaceuti u zadnjih pet utakmica imaju tek jednu pobjedu i tri poraza. Serija loših rezultata dovela je do smjene Zorana Zekića s klupe Slavena. Prema izjava da se naslutiti kako rastanak između Zekića i Belupa nije protekao u najboljim odnosnima, no Zeka će ostati na klupi sve do kraja sezone. Slaven se nalazi na sedmoj poziciji s 37 bodova, a Osijek je na četvrtom mjestu s dva boda prednosti. Ovu utakmicu možemo nazvati i "Borba za Europu" jer će pobjednik ovog susreta skočiti, barem privremeno, na četvrto mjesto koje potencijalno vodi u Europu.

Osijek ne zna za pobjedu još od siječnja, a ni oni se ne mogu pohvaliti sjajnom atmosferom oko kluba. Trener Borimir Perković suspendirao je Jevgena Čeberka, zatim ga vratio u momčad, da bi nekoliko dana kasnije iz momčadi odstranio Mihreta Topčagića i Diega Barrija.

Vrhunac negativnog raspoloženja dogodio se prošlog vikenda kada je sportski direktor Osijeka, Ivica Kulešević, došao pred navijače koji su ga zasuli uvredama i čašama. Kulešević je na sebe preuzeo zaslugu za postavljanje Borimira Perkovića kao trenera, no za sada se nije baš proslavio.

Sergej Jakirović podigao je igru Rijeke i skinuo Osijek s trećeg mjesta i stavio pod upitnik igru u Europi. Kadar momčadi s Drave je sve siromašniji i teško je pronaći razloga za optimizam. Perković je ipak susret s Slaven Belupom najavio kao utakmicu koja će pokazati Osijekovu kvalitetu.

- Iza nas je običan radni tjedan. Možda je prošao u malo boljim okolnostima nego prošli jer je ovaj put bio bez ozljeda i viroze. Vraća se Lovrić, tu je i Čeberko, a oporavio se i Leovac. Protiv Lokomotive sam zadovoljan brzinom i energijom, koncentracija je bila dobra. Tehnički je to bilo dobro odrađeno i to je nešto što bi Osijek uvijek trebao igrati - rekao je Perković na konferenciji za medije.

Perković je istaknuo Miérezov prekid posta te kaže kako mu se vratilo zbog karaktera i želje. Osijek ima problema s penalima, zadnja dva nisu realizirali Mijo Caktaš i Josip Špoljarić, a Perković već zna tko će pucati sljedeći:

- Ako dođe do kaznenog udarca, pucat će Lovrić - kratko i jasno je rekao Perković.

Lovrić se nalazi u teškom golgeterskom postu. Posljednji gol zabio je 1. svibnja protiv Istre. Za Osijek je postigao tek dva gola. Utakmice možete pratiti na kanalu Maxsporta.

