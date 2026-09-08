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Vraća se Liga prvaka! Evo zašto se prvo kolo igra kroz tri dana

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Vraća se Liga prvaka! Evo zašto se prvo kolo igra kroz tri dana
Foto: Manon Cruz
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Sezona 2026./27. treća je koja se igra po novom formatu uvedenom 2024. godine. Umjesto nekadašnje grupne faze s 32 kluba podijeljena u osam skupina, sada se 36 momčadi natječe u jedinstvenoj ligaškoj fazi

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Ljubitelji nogometa diljem Europe s nestrpljenjem očekuju početak nove sezone Lige prvaka, koja kreće osmog rujna. No, već na samom startu primijetit će značajnu promjenu u rasporedu. Utakmice prvog kola više se ne igraju, kao što je desetljećima bila tradicija, isključivo u utorak i srijedu.

Kalendar je proširen i na četvrtak, donoseći trodnevni spektakl na otvaranju najelitnijeg klupskog natjecanja. Ova naizgled mala promjena zapravo je ključni dio šire strategije krovne europske nogometne organizacije, Uefe, koja želi dodatno promovirati svoja natjecanja u novom, proširenom formatu.

UEFA Champions League - League Phase Draw
Foto: Manon Cruz

Glavni razlog za odigravanje utakmica Lige prvaka u četvrtak leži u konceptu koji Uefa naziva "ekskluzivnim tjednima". Ideja je jednostavna: tijekom sezone, svako od tri velika muška klupska natjecanja, Liga prvaka, Europska liga i Konferencijska liga - dobit će jedan tjedan u kojem će biti jedino u fokusu.

Za Ligu prvaka, taj ekskluzivni termin dodijeljen je odmah za prvo kolo ligaške faze, koje će se stoga protegnuti od utorka, 8. rujna, do četvrtka, 10. rujna. Tijekom ta tri dana neće biti zakazanih utakmica Europske ili Konferencijske lige, čime se Ligi prvaka omogućuje da dominira sportskim eterom i privuče maksimalnu pažnju gledatelja i medija.

Isti princip primijenit će se i na ostala natjecanja. Europska liga imat će svoj ekskluzivni tjedan odmah nakon Lige prvaka, s utakmicama raspoređenim na srijedu i četvrtak, dok će Konferencijska liga svoju ekskluzivu dobiti kasnije u prosincu. Cilj Uefe je jasan: dati svakom natjecanju priliku da "diše" i zablista bez preklapanja s drugima, što bi u konačnici trebalo povećati gledanost i komercijalnu vrijednost svakog od njih. Navijači su navikli na ustaljeni ritam utorak-srijeda za Ligu prvaka i četvrtak za preostala natjecanja, a taj će se format uglavnom zadržati i u ostatku sezone, s izuzetkom ovih posebnih tjedana.

UEFA Champions League - League Phase Draw
Foto: Manon Cruz

Sezona 2026./27. treća je koja se igra po novom formatu uvedenom 2024. godine. Umjesto nekadašnje grupne faze s 32 kluba podijeljena u osam skupina, sada se 36 momčadi natječe u jedinstvenoj ligaškoj fazi. Svaki klub odigrat će osam utakmica protiv osam različitih protivnika, četiri kod kuće i četiri u gostima. Protivnici se određuju ždrijebom, pri čemu svaka momčad igra protiv dva suparnika iz svake od četiri jakosne skupine.

Nakon osam odigranih kola, formira se zajednička ljestvica svih 36 klubova. Prvih osam momčadi osigurat će izravan plasman u osminu finala. Klubovi koji završe između devetog i 24. mjesta idu u doigravanje za nokaut-fazu, gdje će se boriti za preostalih osam mjesta u osmini finala.

Oni koji završe na pozicijama od 25. do 36. mjesta bit će eliminirani iz svih europskih natjecanja za tu sezonu. Jedna od ključnih promjena u odnosu na stari sustav jest da više nema "selidbe" u Europsku ligu za trećeplasirane momčadi, što znači da je ulog u svakoj utakmici ligaške faze znatno veći.

Put do Madrida

Cijelo natjecanje započinje već početkom srpnja s pretkolima, no za većinu nogometnih zaljubljenika prava akcija kreće s ligaškom fazom u rujnu. Nakon osam kola koja se igraju sve do kraja siječnja, slijedi nokaut-faza.

UEFA Champions League - League Phase Draw
Foto: Manon Cruz

Doigravanje je na rasporedu u veljači, osmina finala u ožujku, četvrtfinale u travnju, a polufinalni okršaji krajem travnja i početkom svibnja. Veliko finale sezone 2026./27. održat će se u subotu, 5. lipnja 2027. godine, na velebnom stadionu Metropolitano u Madridu, domu Atlético Madrida.

Bit će to drugi put da ovaj stadion ugošćuje finale Lige prvaka, nakon što je 2019. na njemu Liverpool svladao Tottenham i osvojio svoj šesti naslov prvaka Europe. Pobjednik, osim prestižnog trofeja, osigurava i izravno mjesto u idućoj sezoni Lige prvaka te nastup u Uefinom Superkupu.

UEFA Champions League - League Phase Draw
Foto: Manon Cruz

(*uz korištenje AI-ja)

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