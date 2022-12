Vraća nam se bitan kotačić: Sosa će biti spreman za Brazil

Borna Barišić je gotovo 20 dana bio bez utakmice, ali protiv Japana morao je igrati svih 120 minuta. Rušio se nekoliko puta zbog grčeva, ostajao bez daha, disao na škrge u završnici, ali morao je stisnuti zube. Drugog izbora nije imao.

Upao je u zadnji čas umjesto Borne Sose kojeg je napala viroza. Imao je temperaturu i bio je iscrpljen, toliko da nije mogao niti stadion. Dramu s Japanom pratio je iz hotela. No, sjajne vijesti stižu dva dana uoči Brazila.

Kratki odmor urodio je plodom, Sosa se puno bolje osjeća i mogao bi biti spreman za Brazilce. Nema temperaturu i već danas bit će prisutan na treningu. Veliko je to pojačanje za Hrvatsku, falili su nam njegovi briljantni ubačaji s lijeve strane i suradnja s Perišićem. Otkako je došao u reprezentaciju, postao je nezamjenjiv na lijevoj strani i udarni kotačić 'vatrenih'.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mogao bi krenuti od prve minute, ali pitanje je koliko će moći. Dan utakmice protiv Japana preležao je u krevetu, a sada ga čekaju bitke protiv ponajboljih igrača svijeta. No, ako zatreba, drugi Borna čeka zapet kao puška.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trebat će nam naši bekovi na visokoj razini ako želimo do pozitivnog rezultata, a toga se dotaknuo i Nenad Bjelica u razgovoru za HTV.

- U današnjem nogometu jako je važna uloga bekova. Vidjeli smo kako su Portugalci to savršeno radili, a u igri Hrvatske to je nedostajalo. I Sosa ili Barišić, tko god će igrati protiv Brazila, i pogotovo Juranović na desnoj strani, jer nemamo klasično desno krilo, moraju više ubacivati loptu, to su vrlo jednostavni golovi. I važan je tajming dodavanja u dubinu, što su također Portugalci savršeno radili. A kod nas, recimo, Petković u takvim situacijama napravi korak ili potez viška i dotad već igrač koji treba primiti loptu uđe u zaleđe - rekao je Bjelica.



