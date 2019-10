Vraća se 'zloglasni'! McGregor će se boriti u siječnju u Vegasu

Želio bih najaviti da će se povratak 'zloglasnog' Conora McGregora (31) dogoditi 18. siječnja u T Mobile Areni u Las Vegasu, Nevada. Dakle, to je moj povratak, najavio je sam svoj povratak irski borac.

Foto: Reuters

Iako nije rekao tko će mu biti protivnik, Conor je najavio ono što su priželjkivali mnogi fanovi UFC-a. Vraća se borbama te je njegova mirovina sad - povijest! Nakon poraza od Khabiba Nurmagomedova (31) prošle godine najavio je kraj u slobodnoj borbi, ali nije se dugo držao te odluke.

- Borio sam se svakih nekoliko tjedana prije dolaska UFC-a. Onda je to bilo svakih nekoliko mjeseci. Sad se umiješala politika borbi za veliku zaradu i otprilike kad zaradim moram otići. A to ne želim, tako ne možete biti u ovoj igri. Moram nastaviti, konzistentnost je ta riječ, morate biti konzistentni - rekao je McGregor.

Najavio je konferenciju za novinare u Moskvi, nagađalo se radi li se o promociji Proper viskija ili pak o novom prozivanju 'dagestanskog orla' na njegovom terenu. No, poslao je poruku na svoj način te je povratak oktogonu najavio na ruskom tlu, sa stilom.

Foto: Reuters

- Namjeravam se boriti protiv pobjednika borbe Natea Diaza i Jorgea Masvidala. Imam povijest s Nateom Diazom i mislim kako će pobijediti u ovoj borbi što bi stvorilo podlogu za našu trilogiju. Nakon te borbe tražit ću borbu u Moskvi, ona će biti protiv pobjednika borbe Tonyja Fergusona i Khabiba Nurmagomedova. To je borba koju želimo i želimo da se održi u Moskvi. Svijet zaslužuje tu borbu, a ja ću u nju doći svjež i spreman. Neću imati ozljeda, neću imati alkohola niti ikakvih vanjskih utjecaja. Doći ću potpuno fokusiran, onakav kakvog me fanovi zaslužuju vidjeti i završit ćemo to za sva vremena - jasan je Conor.

Jorge Masvidal i Nate Diaz bore se za 'BMF' titulu, a ako je netko zaslužan za napad na istu, to je svakako McGregor.

- U oktogonu sam primio jako malo štete i zato sam željan nastaviti. Kad sam osvojio drugu titulu protiv Eddieja Alvareza, bila je to moja uzastopna borba. Meč, meč, meč zato sam i protiv Alvareza ušao spreman, svjestan i u potpunosti pripremlje. I što se dogodilo? jedan od najboljih nastupa u povijesti UFC-a. Tako želim nastaviti u sljedećoj borbi. Također, analizirati što sam u prošlosti radio pogrešno i gdje se mogu poboljšati u budućnosti - završio je 'zloglasni'.

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Ako Khabib dogovori borbu s Fergusonom i u njoj pobijedi, onda se vraćamo na to da bi kad tad Conor trebao biti njegov protivnik. A tko zna, sve je sad opet krenulo u Moskvi, a možda i završi u Moskvi. 'Orao' je najavio još dva meča prije mirovine, a nakon Fergusona bi, u slučaju pobjede, svoj oproštajni meč mogao odraditi u Moskvi upravo protiv 'zloglasnog'.

'Khabib, dolazim po tebe!'

- Njega je strah borbe u Moskvi. Predstavlja li on uopće Rusiju? Nikad ga nisam vidio da to radi, nikad ga nisam vidio da podiže rusku zastavu kao što ja podižem zastavu Irske. Ljudi žele borbu u Moskvi, njegov otac želi borbu u Moskvi, a on je ne želi. On želi spustiti čovjeka u kategoriju u kojoj nikad nije bio, za koju je on skoro umro pokušavajući skinuti kilograme. Njegov posljednji protivnik je bivši borac perolake kategorije kojeg sam ja nokautirao u 90 sekundi - poručio je 'zloglasni' i oštro završio:

Foto: Reuters

- Taj revanš se mora dogoditi. On bježi jer je to karakteristika ljudi iz Dagestana. Svi Rusi znaju da je to priroda ljudi iz Dagestana, svi Čečeni to znaju. Oni su kukavice koje uvijek bježe i to vidimo kod Khabiba. On bježi kao što je pobjegao onog dana u Brooklynu. Može bježati, ali vjerujte mi, dolazim po njega. No, zaboravimo sad na njega, imam posla prije toga. 18. siječnja se vraćam, a za protivnika pitajte UFC.