'Vraćanje navijača na stadione je cilj, ali zdravlje je najvažnije'

<p>Ponovno otvaranje nogometnih stadiona za navijače u Europi gdje uskoro počinje nova sezona je "cilj", ali zdravlje treba i dalje ostati prioritet, istaknuo je u srijedu predsjednik FIFA-e <strong>Gianni Infantino</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Santiago Bernabeu</strong></p><p>- Nogomet bez navijača, to jednostavno nije isto, ali zdravlje je važnije - rekao je Infantino nakon sastanka s talijanskim premijerom Giuseppeom Conteom s kojim je razgovarao o nastavku natjecanja na Apeninskom poluotoku gdje Serie A počinje s novom sezonom 19. rujna bez gledatelja.</p><p>- Sigurno je da je ponovmo otvaranje stadiona navijačima cilj, ali bez pritisaka i bez određivanja rokova. Radimo ozbiljno da se sve vrati u normalu - dodao je predsjednik FIFA-e kojem je posjet Italiji "prvo službeno post-Covid putovanje.</p><p>Osim toga Infantino je kazao da će dati zeleno svjetlo da se u novoj sezoni u Italiji uvede pet zamjena na prvenstvenim utakmicama.</p><p>- U ovij situaciji, pet zamjena je dobro rješenje. To bi se trebalo primjenjivati do kraja sezone, a poslije ćemo vidjeti - istaknuo je Gianni Infantino.</p><p>Inače, Infantino je skoro imao dodatne probleme osim praznih tribina i to puno osobnije. No, Međunarodni nogometni savez (FIFA) u priopćenju za javnost objavio je kako švicarske vlasti nemaju razloga pokretati kriminalnu istragu protiv njegova predsjednika Giannija Infantina te kako će Infantino nastaviti normalno obavljati svoju dužnost.</p><p>"Niti je bilo niti ima apsolutno nikakvog razloga za otvaranje bilo kakve istrage jer se nije dogodilo ništa što bi imalo bilo kakve veze s kriminalnim djelatnostima. FIFA i njezin predsjednik kategorički niječu bilo kakve implikacije ili sugestije kako je predsjednik pokušao izvršiti nepriličan utjecaj na švicsrskog glavnog tužitelja. Posebni istražitelj Stefan Keller, koji je otvorio istragu, nije prikazao nikakve ozbiljne elemente ili legalne osnove za otvaranje istrage. Predsjednik FIFA-e stoga će nastaviti obnašati svoje dužnosti u punom obimu te će nastaviti surađivati sa švicarskim vlastima kao i s onima diljem svijeta", stoji u FIFA-inu priopćenju.</p>