Brončani hrvač: Isplatila se sva ta patnja, ovo je kao da sanjam

Nakon srebrnog Tina Srbića, u Lijepu našu se vratio još jedan osvajač medalje za Hrvatsku, a dočekali su ga njegovi prijatelji i navijači.

Dominik Etlinger (27) pobijedio je Armenca Katačjana u hrvanju u kategoriji do 72 kilograma i osvojio broncu. Za Etlingera je ovo najveći uspjeh u karijeri, a ukupno je šesti hrvač od osamostaljenja Hrvatske koji je osvojio medalju na Europskim prvenstvima

- Ovim sportom, dakle ne bavim se njime zato što se želim obogatiti, niti zato što mislim da se može živjeti od njega. Možda i može, ali to mi nije u interesu. Bavim se, odnosno natječem se ovim zato jer to jednostavno volim i zato što me to ispunjava. Sama ova medalja oko moga vrata je meni dovoljna i ne trebaju mi nagrade, zahvalnice, pohvalnice. Meni je samo ovo bitno. Znam da se isplatilo ono što sam dugo radio i što sam sanjao - rekao je oduševljeni Etlinger.

Dominik se s hrvanjem počeo baviti 2002. godine, a najbolje ostvarenje do sada u seniorskoj karijeri bilo mu je treće mjesto na Europskim igrama, dok je u juniorima bio juniorski prvak Europe i viceprvak svijeta.

Na istome prvenstvu sudjelovao je i najpoznatiji hrvatski hrvač i peti s Olimpijskih igara iz Rija Božo Starčević, no koštao ga je užasno težak ždrijeb i na kraju je osvojio sedmo mjesto.