Vratio se Hezonja: U NBA-ju me nisu poštivali? Ma, to je glupost

Mene na internetu često krivo interpretiraju, a napisali su da sam ja rekao da me u NBA ligi nisu poštivali. To je glupost, rekao je Mario Hezonja (27) i tako prekinuo svojevrsno silenzio stampa za većinu medija još od Olimpijskih igara u Rio de Janeiru prije šest godine, prenosi Večernji list.

S njim su bili šef struke Dino Rađa i izbornik reprezentacije Damir Mulaomerović koji je jedan od najzaslužnijih za Hezonjin povratak.

- Mula je tu, napokon. Znamo se dugo godina. Htio sam se pripremiti što bolje i fizički i mentalno. Zahtjevno je spremiti se za ovako malo vremena no takve prilike grade velike stvari. Vjerujem da ćemo se spremiti i početi graditi jednu lijepu priču - rekao je Hezonja.

Iza Marija je sjajna sezona, a u redovima ruskog Unicsa vodi ga bivši hrvatski izbornik Velimir Perasović. A na raspolaganju će 'Muli' biti gotovo svi najbolji hrvatski košarkaši, dok je Bojan Bogdanović istaknuo da će polako 'štafetnu palicu' glavnog igrača predavati upravo Hezonji, Zupcu, Šariću...

- Kada Bojan tako nešto kaže, ja sam polaskan jer čovjek je doktor ovog sporta. Što se tiče štafete to vam ide ovako, ja je dam Dariju, on je proslijedi Bojanu, a on opet meni... No, spreman sam preuzeti odgovornost, pogotovo za ove kvalifikacije. Moje vrijeme tek dolazi i ja ću preuzeti štafetu kada to bude potrebno no tu su Bojan i Zubac ispred svih nas kada srce ove reprezentacije, Dario Šarić, nije s nama.

Odlične su ga igre možda stavile na radar i NBA klubova, a na mnogim je portalima prenesena vijest kako je Mario izjavio da se tamo ne želi vraćati.

- Mene na internetu često krivo interpretiraju, a napisali su da sam ja rekao da me u NBA ligi nisu poštivali. To je glupost. Pitanje je bilo kako se osjećam u Europi i što mislim o glasinama vezanim uz zanimanje nekih NBA klubova za mene. Kada sam to govorio zanimale su me samo moje izvedbe u Unicsu i da ne želim preskakati skaline dok ne ispunim svoje ciljeve u Europi - objasnio je Hezonja.

Najčitaniji članci