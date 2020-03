Vratio se iz Slovenije: 'Nitko me na granici nije pregledao'

Iz kućne izolacije javio nam se hrvatski odbojkaški reprezentativac Petar Đirlić.

- Koliko sam shvatio svi koji uđu u Hrvatsku moraju biti dva tjedna u karanteni. Meni nitko nije to osobno rekao na granici kada sam se u subotu vraćao iz Slovenije, ali sam sam odlučio provesti dva tjedna u izolaciji kako ne bi bio prijetnja za svoje ili okolinu - rekao je Petar.

- Na granici me nitko nije pregledao niti rekao da moram na nekakav pregled. S obzirom da se zatvara ljubljanski aerodrom, svi strani igrači u klubu su otišli kući - dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, Đirlić je igrač slovenskog kluba ACH Volley iz Ljubljane koji je od utorka 17. ožujka i službeno prvak Slovenije.

- S regularnim dijelom prvenstva smo završili, na temelju toga proglašeni smo prvacima. Ovaj tjedan trebao nam je početi playoff, ali zbog situacije koja je nastala, neće se održati - rekao je Đirlić.

Foto: Petar Đirlić

Situacija u Sloveniji za vrijeme njegova boravka bila je relativno mirna, objašnjava:

- Sve je bilo uredu do početka prošlog tjedna kada se zarazio veći broj ljudi i to velik dio iz Ljubljane. No, panika za mojeg boravka tamo nije bila prisutna. Čak su i police u trgovinama bile pune.

- U četvrtak smo dobili obavijest od kluba o samoizolaciji i prekidu utakmica i treninga. Mi, stranci, smo za vikend odmah uhvatili priliku i otišli kući dok su suigrači iz Slovenije ostali tamo u samoizolaciji - dodao je.

Foto: NordPhoto/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Petar se iz Slovenije vratio klupskim autom radi što manjeg kontakta s ostalim putnicima. Kaže kako ne zna kada će nazad iako je u Hrvatsku ponio samo najbitnije stvari.

- Kako stvari stoje ne vjerujem da ću brzo nazad, prvenstvo je gotovo, playoff se neće ni odigrati, jedino stvari koje su mi ostale, ali lako za to, sada uživam s obitelji kod kuće. Reprezentacija je otkazana stoga ću ovo ljeto sam trenirati kako bi se doveo u formu za narednu sezonu - rekao je Đirlić.