Vratio se nakon 330 dana pa zabio gol za samo 30 sekundi

Jako sam se želio vratiti, mjesecima sam naporno radio za to. Vrlo sam sretan što sam igrao i postigao gol u pobjedi momčadi, rekao je Marco Asensio nakon povratka na travnjak...

<p>Posljednju utakmicu za<strong> Real Madrid </strong>odigrao je 24. srpnja prošle godine. U nevažnoj, prijateljskoj utakmici protiv Arsenala, ozlijedio je prednji križni ligament i bilo je jasno da ga čeka dug i naporan put do povratka. Nakon 330 dana i mučnog oporavka, <strong>Marco Asensio (24) </strong>se konačno vratio na travnjak, i to na spektakularan način!</p><p>Samo 30 sekundi bilo je dovoljno Marcu Asensiju da pokaže o kakvoj klasi je riječ. U pobjedi protiv Valencije (3-0) je ušao u igru u 74. minuti, a samo 30 sekundi poslije zabio prvi gol nakon godinu dana na asistenciju <strong>Ferlanda Mendyja</strong>. Suigrači su ga odmah opkolili jer i sami znaju kroz što je sve morao proći, a Asensio je pogledao prema nebu i nasmiješio se.</p><p>Posljednji nastup u La Ligi imao je u svibnju prošle godine u porazu od Betisa, a ta američka turneja, gdje se ozlijedio, mu je skoro promijenila karijeru. </p><p>- Jako sam se želio vratiti, mjesecima sam naporno radio za to. Vrlo sam sretan što sam igrao i postigao gol u pobjedi momčadi. Gol mi je donio veliko uzbuđenje i satisfakciju jer iza njega stoji puno rada. Spreman sam za izazove završnice sezone - rekao je Asensio za Movistar. </p><p>Jedna godina bačena je u ništa, ali tek su mu 24 godine i ima još jako puno vremena ispred. Treba priznati da mu je pomogla i stanka zbog korona virusa zbog čega je dobio bonus tri mjeseca za oporavak što mu je omogućilo da se pripremi za završetak sezone, a onda da može potpuno spreman dočekati novu sezonu.</p><p>- Ovo mu puno znači. Jako sam sretan što se vratio nakon tolikih mjeseci izvan terena i što je zabio krasan gol već iz prve prilike - rekao je trener Reala Zinedine Zidane koji dobio još jednog sjajnog igrača u rotaciji.</p><p>Nogometna stanka je Realu dobro došla jer baš izgledaju sjajno. Protiv Valencije su prikazali atomski nogomet od prve minute kada su neprestano prijetili prema Jasperu Cillessenu koji je skupio desetak obrana, a svakako veseli i sjajno Eden Hazard koji se konačno oporavio od silnih ozljeda, skinuo kilograme koje je nabio uoči početka sezone i opet blistao kao što je to znao raditi u Chelseaju. </p><p>Real izgleda baš dobro i to u posljednjih osam kola prve trke za naslov s Barcelonom. Zidane ima samo jednu La Ligu iz 2017. godine, a nada se da je ovo ta godina. U kolovozu ih čeka i Liga prvaka, ali prvo se treba posvetiti utrci za titulu u kojoj Real kaska za Barcelonom dva boda. </p>