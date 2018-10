Vratio se stari Ronaldo! Kakva 'bombetina' za pobjedu Juvea

Juventus je slavio kod Empolija 2-1 u 10. kolu Serie A izjednačivši najbolji start u prvenstvo nakon 2012. godine kad je također nakon prvi deset utakmica imao 28 bodova.

Za to je najzaslužniji Cristiano Ronaldo koji je vodio Juventus do pobjede s dva gola. Posebno je lijep bio onaj pobjednički 20 minuta prije kraja kad je Portugalac pogodio fantastično i podsjetio na vremena kad je tako zabijao u Unitedu i Realu.

What a Goal from Cristiano Ronaldo stunning pic.twitter.com/JGmgGDQUPb — Hammad (@RonaldoesqueeX) October 27, 2018

Caputo je zabio za vodstvo Empolija, koji je vrlo lako mogao imati i penal nakon što je Bonucci igrao rukom. Bio bi to penal za 2-0, ali sudac je otišao pogledati tu situaciju i nije ništa sudio.

Za razliku od 54. minute kad je Dybala pao u šesnaestercu, a domaći su poludjeli što je to bio penal. Vjerojatno s pravom. No Ronaldo nije za to mario. Namjestio je loptu na bijelu točku i pogodio za 1-1.

Bio je to njegov prvi gol iz penala nakon travnja 2018. kad je zabio - Juventusu, u dresu Reala. Ronaldo je u zadnjih 14 golova Juventusa sudjelovao u njih 10, sedam je zabio, triput je asistirao.

Trenutak genijalnosti pokazao je u 70. minuti kad su ga ostavili na 25, 26 metara, malo iskosa s desne strane. Korak, dva i - bum! Kakva bomba ravno u rašlje! Ni tri golmana ne bi ovo obranila.

Mario Mandžukić zbog ozljede nije bio u sastavu Juventusa.