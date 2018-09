Vrsaljko: Koljeno je moj stari problem, pričat ću s liječnicima

Prvo je sjajno namjestio šansu Santiniju, a onda i Perišiću. Dva briljantna dodavanja, dva zicera, koji, nažalost, nismo zabili. I već u sljedećim minutama Šime je pogledao prema klupi i zatražio zamjenu. Vidjelo se da neće moći nastaviti.

- Dobro sam, to je problem koji sam već imao na svjetskom prvenstvu i moram ga riješiti. Morat ću razgovarati s klubom i liječnicima - rekao je Vrsaljko.

Radi se o ozljedi medijalnog ligamenta u lijevom koljenu, istom problemu kojeg je Šime imao na Svjetskom prvenstvu i zbog kojeg je morao napustiti četvrtfinalni susret protiv Rusije. Odmah po dolasku u Milano Šime će se podvrgnuti testovima kako bi se utvrdio opseg štete, a u Interu strahuju da se ne radi o težoj ozljedi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vrsaljko je jedan od onih igrača kojeg je u reprezentaciji gotovo nemoguće zamijeniti. Vidjelo se to i protiv Španjolske, kada je na njegovo mjesto došao Marko Rog. U redu, Rogu to nije prirodna pozicija, no od tog trenutka nestali su prodori po desnoj strani, nestalo je one agresije koju Šime unosi u svaku utakmicu. Sjetite se samo utakmice protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu. Mučili smo se dugo, a onda sjajan prodor Vrsaljka, još bolji centaršut i gol Perišića.

Problemi s koljenom počeli su početkom 2017., kada je Šime bio izvan terena četiri mjeseca. Radio je po posebnom programu i kad se činilo da je koljeno ojačalo, da je ozljeda zaliječena, Šime je već na prvom sljedećem treningu Atletica osjetio zatezanje i morao ga je napustiti nakon pola sata. Srećom, nije bilo ništa ozbiljnije i Šime se vratio i potom na vježbama trčanja, ubrzavanja i sprintova zabilježio je najbolji rezultat u grupi.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Utakmica protiv Engleske je 12. listopada na Rujevici i eventualna teža ozljeda Vrsaljka bila bi itekako veliki hendikep za Zlatka Dalića. Na njegovoj strani može igrati i Tin Jedvaj, no ni Tinu to nije prirodna pozicija. Druga opcija je da na desnom beku, ako neće moći Vrsaljko, zaigra Domagoj Vida, a na mjestu stopera igrali bi Lovren i Mitrović. Ili Lovren i Ćaleta Car.

