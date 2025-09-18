Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPORTSKI DIREKTOR 'BILIH'

Vučević: Livaja uskoro potpisuje novi ugovor s Hajdukom! A evo koliko smo trošili na pojačanja

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Vučević: Livaja uskoro potpisuje novi ugovor s Hajdukom! A evo koliko smo trošili na pojačanja
Hajduk svladao Dinamo i pobjegao najvećem rivalu na plus sedam | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sportski direktor Hajduka otkrio: "Nadzornom odboru rekao sam da me ne pitaju o pojačanjima i to poštuju. A na promjeni golmana inzistirao je trener Garcia"

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević, koji je pristigao u klub ovo ljeto uz novi nadzorni odbor i novog trenera Gonzala Garciju, kojega je odabrao njegov prethodnik Francois Vitali, osvrnuo se na minuli prijelazni rok i aktualna pitanja po pitanju kadra momčadi "bilih". A najvažnija novost je po pitanju kapetana Marka Livaje:

- S Markom u idućih nekoliko dana planiramo potpisati novi ugovor - rekao je Vučević za Sportske novosti.

Livaja je u Hajduku od veljače 2021. i aktualni ugovor, koji je potpisao prije tri godine, vrijedi do ljeta 2027., kad će napuniti 34. No ikona hajdučkog puka će se obvezati ostati duže i možda zaključiti karijeru u Splitu.

Osvrnuo se Vučević na okolnosti oko svoga dolaska.

- Tajming moga dolaska bio je s velikim zakašnjenjem. Trener je bio praktički sam na pripremama, bez jasne vizije za sljedeću sezonu i s velikim upitnikom oko igračkog kadra. 

Split: Konferencija za medije uoči utakmice Varaždin - Hajduk
Split: Konferencija za medije uoči utakmice Varaždin - Hajduk | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Prvi zadatak u razgovoru s trenerom bilo je definiranje stila igre i igračkog kadra. Momčad koja prošle sezone nije ispunila ciljeve, igrački kadar koji je bio dosta upitan i po mojoj procjeni nije imao karakter trebalo je rekonstruirati. Igrači su imali velike ugovore. U tom kontekstu, jasna poruka prema igračima i trenerima bila je da ću im biti najbolji prijatelj, ali i najveći kritičar.

Prije dolaska je morao dobiti zeleno svjetlo uprave i nadzornog odbora iako je bilo jasno da ti ljudi neće ostati.

- Razgovarao sam s ljudima iz Našeg Hajduka i onima koji su planirali kandidirati se za Nadzorni odbor. U razgovoru s njima prepoznao sam sve svoje ideje o tome kako bi trebao izgledati jedan klub i tada sam već počeo razmišljati o prihvaćanju funkcije. Osjećao sam se dužan Hajduku jer sam ovdje bio i igrač i trener, jer je to moj dom - rekao je Vučević i podcrtao:

- Aktualnim članovima nadzornog odbora sam tako već rekao da možemo samo popiti kavu i neformalno razgovarati o svemu, ali da me uopće ne pitaju o pojačanjima i igračima. Za sada se to poštuje.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka
Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ponudili su mu, kaže, i ulogu člana uprave koju je odbio jer je "želio da se shvati da nogometni klub nije klasična firma". Srezao je i budžet za nove igrače, na pojačanja je klub potrošio 970.000 eura, i to: Fran Karačić 100.000, Ivica Ivušić 570.000, Ron Raci 300.000. Svi drugi stigli su bez naknade (Ante Rebić, Adrion Pajaziti i Hugo Guillamon bez odštete, a Iker Almena i Edgar Gonzalez na posudbu), i potpisali su manje maksimalne godišnje ugovore nego ranije.

Na dovođenju golmana je, tvrdi, inzistirao Garcia jer je htio nekoga tko će donijeti više sigurnosti, ali ga veseli odnos između Ivušića i Tonija Silića. Kazao je i kako je Ante Rebić "svjestan koliko truda i rada će trebati da dođe na željeni nivo".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...

Prisjetili smo se igrača koji su posljednjih desetak godina godina igrali na Poljudu. Neki su ostavili trag, a neki u potpunosti podbacili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025