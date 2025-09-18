Vučević: Livaja uskoro potpisuje novi ugovor s Hajdukom! A evo koliko smo trošili na pojačanja

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević, koji je pristigao u klub ovo ljeto uz novi nadzorni odbor i novog trenera Gonzala Garciju, kojega je odabrao njegov prethodnik Francois Vitali, osvrnuo se na minuli prijelazni rok i aktualna pitanja po pitanju kadra momčadi "bilih". A najvažnija novost je po pitanju kapetana Marka Livaje:

- S Markom u idućih nekoliko dana planiramo potpisati novi ugovor - rekao je Vučević za Sportske novosti.

Livaja je u Hajduku od veljače 2021. i aktualni ugovor, koji je potpisao prije tri godine, vrijedi do ljeta 2027., kad će napuniti 34. No ikona hajdučkog puka će se obvezati ostati duže i možda zaključiti karijeru u Splitu.

Osvrnuo se Vučević na okolnosti oko svoga dolaska.

- Tajming moga dolaska bio je s velikim zakašnjenjem. Trener je bio praktički sam na pripremama, bez jasne vizije za sljedeću sezonu i s velikim upitnikom oko igračkog kadra.

Split: Konferencija za medije uoči utakmice Varaždin - Hajduk | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Prvi zadatak u razgovoru s trenerom bilo je definiranje stila igre i igračkog kadra. Momčad koja prošle sezone nije ispunila ciljeve, igrački kadar koji je bio dosta upitan i po mojoj procjeni nije imao karakter trebalo je rekonstruirati. Igrači su imali velike ugovore. U tom kontekstu, jasna poruka prema igračima i trenerima bila je da ću im biti najbolji prijatelj, ali i najveći kritičar.

Prije dolaska je morao dobiti zeleno svjetlo uprave i nadzornog odbora iako je bilo jasno da ti ljudi neće ostati.

- Razgovarao sam s ljudima iz Našeg Hajduka i onima koji su planirali kandidirati se za Nadzorni odbor. U razgovoru s njima prepoznao sam sve svoje ideje o tome kako bi trebao izgledati jedan klub i tada sam već počeo razmišljati o prihvaćanju funkcije. Osjećao sam se dužan Hajduku jer sam ovdje bio i igrač i trener, jer je to moj dom - rekao je Vučević i podcrtao:

- Aktualnim članovima nadzornog odbora sam tako već rekao da možemo samo popiti kavu i neformalno razgovarati o svemu, ali da me uopće ne pitaju o pojačanjima i igračima. Za sada se to poštuje.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ponudili su mu, kaže, i ulogu člana uprave koju je odbio jer je "želio da se shvati da nogometni klub nije klasična firma". Srezao je i budžet za nove igrače, na pojačanja je klub potrošio 970.000 eura, i to: Fran Karačić 100.000, Ivica Ivušić 570.000, Ron Raci 300.000. Svi drugi stigli su bez naknade (Ante Rebić, Adrion Pajaziti i Hugo Guillamon bez odštete, a Iker Almena i Edgar Gonzalez na posudbu), i potpisali su manje maksimalne godišnje ugovore nego ranije.

Na dovođenju golmana je, tvrdi, inzistirao Garcia jer je htio nekoga tko će donijeti više sigurnosti, ali ga veseli odnos između Ivušića i Tonija Silića. Kazao je i kako je Ante Rebić "svjestan koliko truda i rada će trebati da dođe na željeni nivo".