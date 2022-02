Uoči 166. 'vječitog derbija' srpske nogometne Superlige između Crvene zvezde i Partizana domaći navijači obojili su sjevernu tribinu stadiona "Rajko Mitić" bojama ukrajinske zastave, a diljem tribine formirali križeve i nadgrobne spomenike.

Delije su koreografijom asocirale na groblje ukrajinskih boja slijedom ruske invazije na Ukrajinu premda se srpska vlada ogradila od ruskih napada i podržala Ukrajinu, ali propustila uvesti sankcije Rusiji kao ostatak Europe.

Čin Delija naišao je na javnu osudu, no predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pak, kaže da je sve to plod histerije protiv Srbije.

- Tu histeriju protiv naše zemlje možete vidjeti i s jučerašnje utakmice na Marakani i s lažnim vijestima, netko prikaže Panteliju i Maratonce, a oni vam pričaju o Ukrajine i ne znam čemu... Ali to vam je bilo i u izmišljenom avionu koji ide po košarkaša Petruševa, to je bilo u lažnoj vijesti u našim medijima, kako ne podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, što svi u regiji preuzimaju njihovu laž, iako to demantira predsjednica Vlade - kaže Vučić.

- Baš ih briga što će Srbija patiti zbog njihove laži. A situacija je užasno teška, ne pamtim ovakav period, mislim da je Laušević to rekao, "godina prođe, a dan nikako", dan mi je kao godina dug. Ostario sam u prethodna tri dana kao prethodnih 10 godina.

I uoči samog derbija ponovno su se u Beogradu odvijale nemile scene. Grupa huligana stvorila nered ispred jednog restorana na križanju ulica Jurija Gagarina i dr. Ivana Ribara u Novom Beogradu. Tridesetak huligana naoružanih palicama izletjelo je iz automobila i polupalo restoran.

Huligani su uspjeli pobjeći prije dolaska policije, ali istraga oko divljaštva i narušavanja javnog reda i mira te uništavanja imovine je u tijeku.

Sama utakmica još je jednom pala u drugi plan u kojoj je Zvezda imala velikih 2-0 na poluvremenu pa na koncu sačuvala prednost do kraja.