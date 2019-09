Vujini 'biseri': Što da radimo u toj vukoje*ini, Bogu iza nogu?!

Zbog njega su u Hrvatsku dolazili Japanci zaljubljeni u rukomet da ih on uči poslu, Slovenci su s njim na klupi postali respektirana rukometna momčad, a Zagreb je dolazio do četvrtfinala Lige prvaka, a u jednom je čak u Parizu s PSG-om odigrao 32-32. Osvojio treće mjesto SEHA lige i dvostruku domaću krunu. Sve to i puno više je dao trenerski čarobnjak Veselin Vujović. Sve što dotakne pretvori u zlato. Tako bi se najkraće mogla opisati Vujovićeva karijera.

'Idem u rudare'

Veselin je poznat po svojim uspjesima, ali i svom karakteru. Uvijek britkog jezika, ne štedi nikoga jer, svjestan je svoga znanja o rukometu. Ili je barem bio do Europskog prvenstva 2018. održanog u Hrvatskoj kada mu je kao izborniku slovenske reprezentacije zasmetalo podosta toga, a najviše jedna stvar.

Utakmica prve faze prvenstva igrana u Areni Zagreb između Slovenije i Njemačke završila je egalom i to kakvim. Pet sekundi prije kraja Slovenija je zabila za, kako se činilo, konačnu pobjedu. Tribine su bile u deliriju, "tko ne skače ni Slovenec", a Nijemci kipjeli. No, sudački par dosudio je sedmerac za Nijemce. Sedmerac koji je njemačkoj momčadi pružio priliku za izjednačenje, koju zatim nisu propustili, te sedmerac koji je stao braniti - Vuja.

Bio je bijesan, nije mogao vjerovati da neće dobiti oba boda u utakmici u kojoj su gotovo svih 60 minuta vodili upravo hrvatski susjedi, no nije bio u pravu, u pravu su bili suci.

- Ja ne znam ništa o rukometu, možda bolje da idem u rudare - rekao je tada Vujović.

Nakon prve, nije mu najbolje sjela niti druga faza natjecanja, kada su momčadi bile smještene u Sv. Martinu na Muri, odnosno, kako je Vujović rekao - vukoje*ini, Bogu iza nogu. Ipak, ispričao se javno i rekao da nije nikoga htio uvrijediti, da je sve bila samo šala.

Povratak u Zagreb

Zagreb i Veselin, vole se tajno, što bi rekao Arsen Dedić. Unatoč svim borbama koje je u njoj imao na EP-u 2018., Arena Zagreb njegov je drugi dom, u njoj je proveo dvije godine u kojima je ostvario zavidne rezultate sa Zagrebom, ali je otišao nakon četiri poraza u listopadu 2016. u Ligi prvaka.

Dobio je u jesen 2014. u ruke mladu momčad. Klesao je Filipa Ivića i Domagoja Pavlovića, igrače koji su nakon njegovog vodstva u Zagrebu istupili na europsku scenu, a bili su samo jedni od inih. Uspio je zagrebački rukomet vratiti u slavne dane kada su najveća imena, barem regije, ako ne i Europe, htjela igrati ili igrala u hrvatskoj metropoli.

- Zapitam se kako pčela, onako mala, sa svilenim krilcima, uspije poletjeti. Pa zato što želi poletjeti! Tako i mi želimo dobiti. Inače sigurno ne možeš nikoga pobijediti. Mi to hoćemo svaki dan u svakoj utakmici, zato i uspijevamo - govorio je prije tri godine sam Vujović o uspjesima Zagreba.

Ipak, četiri poraza u nizu bila su dovoljna da odluči sporazumno napustiti klub, iako je upravo za njegova mandata Arena Zagreb bila krcata i atmosfera na utakmicama nije se morala kupovati. Na utakmice je dolazilo po 17.000 navijača, zagrebačka Arena bila je najposjećenija rukometna dvorana.

Što Vuja ima, a Zagreb nema?

Kako Vuja motivira? Uh, tu je majstor. Kad on ispriča priču prije ‘tekme’, da netko stavi zid ispred mene, prošao bih kroz njega, rekao je te 2016. Tin Kontrec, tadašnji igrač Zagreba kojemu je upravo Vujović utabao put u svijet najboljih rukometnih utakmica i dao priliku protiv svjetskih velikana.

Upravo ta, "motivacija á la Vuja", bit će presudna nakon postavljanja nove momčadi, ne najboljeg starta u europskoj konkurenciji i promjene trenera. Zagreb ima nova imena, a Veselin Vujović je samo jedno od njih. Igrači hrvatskog prvaka više nemaju puno vremena za uigravanje jer je krenulo odigravanje. Sezona traje, slijedi Barcelona u Zadru. Vatreno krštenje crnogorskog stručnjaka na klupu "plinara".

Poznat po britkom jeziku

Veselin Vujović uvijek jasno govori što misli, makar to nekada bilo i oštro. Mnogobrojne Vujine izjave poznate su rukometnim zaljubljenicima:

Imamo tri dana pauze, a smjestili su nas u nekakav San Martin, ne znam što ćemo raditi u toj vuko*ebini, Bogu iza nogu.

Ja ne znam ništa o rukometu, možda bolje da idem u rudare.

Pozivam sve gledatelje da dođu u Arenu i pomognu nam jer će se baš u tom trenutku na televiziji možda emitirati proizvodnja ajvara. To je sada aktualna teme, jesen je, ljudi pripremaju zimnicu. Onda bar da dođu u dvoranu jer možda neće vidjeti utakmicu u izravnom prijenosu.

Morate imati m**a kao crkvena zvona ako nas želite pobijediti.

Kad god dođem u Barcelonu, uvijek odem u Tapa Tapa bar na malo pršuta i sira, to je tamo fenomenalno.

Što je Samsonu kosa, to je meni moja brada.

