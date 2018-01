Vujović opleo po sucima: Pa ovi će ponovno ojaditi neku ekipu...

U ekskluzivnom razgovoru za Telegraf.rs slovenski izbornik Veselin Vujović dotaknuo se ponovno sudaca koji su utjecali na rezultat Slovenije i Njemačke (25-25) u Areni. Ako ste mislili da ih je ovaj put poštedio, greška.

Suci Mazeika i Gatelis mogli bi biti suspendirani, ali on ne osjeća zadovoljstvo zbog toga.

- To je kao da nekom uzmeš člansku iskaznicu Crvenog križa pa mu je poslije dva mjeseca vratiš. Kakve to veze ima, opet će oni doći na neko novo natjecanje, ojaditi neku novu ekipu i tako u nedogled - kaže Vujović.

O kazni njemu samog zbog showa izvedenog u zagrebačkoj Areni kaže:

- Možda je došlo vrijeme da istina i demokracija budu kažnjavani. Nemam problem s tim, za mene bi to bio plus ako me takvi ljudi kazne.

Po njemu, pravila za sve nisu jednaka.

- Osjećam se prazno, svi smo zbunjeni, pravila se tumače raznorazno... Dobili smo podršku iz regije od ljudi koji se bave tim stvarima, kažu da smo debelo oštećeni. Siguran sam da ne bi smo dobili takvu uslugu da smo bili u situaciji u kojoj su Nijemci - rekao je Vuja.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.