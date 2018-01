Vujini Slovenci se s porazom oprostili od borbe za medalje

Peri, deri, do krvi, vikao je Veselin Vujović na slovenske rukometaše na minuti odmora. I jesu, derali su Dance, borili se do zadnje sekunde, zaradili pet isključenja, no ništa nije pomoglo. Danska je pobijedila 31-28 i priključila se Njemačkoj na vrhu tablice varaždinske skupine sa četiri boda. Slovenci su ostali na dnu s jednim bodom.

Slovenija se dobro držala u većem dijelu utakmice, no kratka klupa ponovno je koštala Vujovićeve igrače. Pred kraj prvog poluvremena i na samo kraju utakmice 'fantje' su padali kao i u dosadašnjim utakmicama. Danci su to znali kazniti i bez prave pomoći svog najboljeg igrača Mikkela Hansena relativno mirno stigli do pobjede.

- Ne znam zašto, ali čini mi se da puno igrača nije bilo usredotočeno na utakmicu. Imali smo previše nepotrebnih pogrešaka i u obrani i u napadu, i to iskusni igrači od kojih to ne bih očekivao. Ni golmani nisu bili na razini kao u prvim utakmicama. Nešto nam je nedostajalo, kao da kuhate ručak, a ne dodate začine. Ništa, moramo se smiriti i igrati dalje, možemo biti peti ili šesti, a to je na Europskom prvenstvu jako važno. Znam da je to šok, ali mlada smo momčad - rekao je Vujović nakon utakmice.

Pokušao je Vujović sve, igrao i sa sedam igrača u napadu, trošio Mihu Zarabeca do krajnjih granica, krenuo s Lesjakom na golu pa ga zamijenio sa Skokom, igrao u isto vrijeme s dva srednja vanjska, pokušavao nabrijati svoje igrače, no ništa nije pomoglo. Zarabec je briljirao u prvom poluvremenu, utakmicu je završio sa šest golova, Janc je zabio pet, Mačkovšek četiri, a Skok ih držao u igri s 12 obrana.

No Danci su u Lasse Svanu imali pravog junaka utakmice. Desno krilo zabilo je 11 golova iz 15 udaraca i potpuno izludilo slovenske golmane. Kad se tome priključio Mortensen s drugog krila sa šest, te Lauge Schmidt sa sredine sa četiri gola, Slovencima nije bilo spasa. I sve to praktički je odgledao Mikkel Hansen. U igri je proveo tek 35 minuta te zabio za njega mizerna dva gola. Solidni su bili i golmani, Landin sedam obrana, Green koji je krenuo od prve minute četiri.

- Nismo imali hladne glave na kraju, a protiv momčadi kakva je Danska to si ne smiješ dopustiti. Igrali su svih 60 minuta na visokom nivou i bili bolji od nas. Moram se zahvaliti i ovoj divnoj publici u Varaždinu - rekao je Zarabec.

Na tablici sada Njemačka i Danska imaju po četiri boda, slijede Makedonci s tri i Španjolci s dva boda, no i jedni i drugi imaju utakmicu manje, Češka ima dva boda, a Slovenija je zadnja s bodom.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.