Vukojević: Bilić će uvesti nove snage i posvetit će veću pažnju igračima iz HNL-a. Bit će dobro

Nakon što je službeno potvrđeno da Zlatko Dalić odlazi s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, čeka se odluka o tome tko će biti njegov nasljednik. Najviše se spominje ime Slavena Bilića koji bi se na klupu 'vatrenih' mogao vratiti nakon dugih 14 godina.

U razgovoru za Sportske novosti u intervjuu Dražena Antolića, bivši hrvatski reprezentativac Ognjen Vukojević osvrnuo se na dolazak Dalića u reprezentaciju u listopadu 2017.

- On tada neke reprezentativce nije ni poznavao, ni Luku Modrića, osim s terena, a kamoli Ukrajince. Uskočio je i Darijo Srna. Pokušali smo mu pomoći maksimalno. Htio je poslušati, ali njegova je bila zadnja.

Dalić je Vukojevića uveo iz mlađih kategorija u seniorsku reprezentaciju, a tu su još neki igrači.

- Modriću, Ćorluki, Eduardu, meni… bio je izbornik u mladoj reprezentaciji, a potom u A. Rekao bih da je sada na istom putu kao i onda kad je stvarao novu selekciju. Uveo je nas iz Dinama, dodat ću i Mandžukića, a sada ga čeka sličan put. Imamo puno dobrih mladih igrača, mora napraviti smjenu koju je i tada predvodio, nakon SP-a u Njemačkoj.

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Naglasio je kako smatra da je Liga nacija idealan trenutak za smjenu generacija.

- Znatno je iskusniji, mnogo je toga prošao u karijeri, zna što ga čeka. Mislim da će se fokusirati na Euro 2028., da će se kroz Ligu nacija pripremati za kvalifikacije. Ona je, po meni, idealna za smjenu generacija. Jako je inteligentan, zna što radi - rekao je Vukojević i dodao:

- Ne sumnjam da će napraviti zajedništvo i atmosferu, da se to neće mijenjati, da će ostati kao i kod Dalića. Hrvatska drži taj kult reprezentacije, neće biti problema ni iskakanja, kakvih ima u drugim reprezentacijama u našem okruženju. Uvest će nove snage, posvetit će još veću pozornost igračima iz HNL-a, vidim da i kod Ivice Olića u U-21 vrsti ima puno potencijala.

Otkrio je za koga smatra da će dobiti šansu u reprezentativnom dresu.

- Dinamovi igrači, kao Stojković i Beljo, mislim da će dobiti šansu. Kostur nam ostaje, pogotovo obrana, gdje imamo golem kapital, dugo još mogu igrati zajedno, a imaju veliko iskustvo. Mislim da će osnažiti krilne pozicije i napadački segment. Vjerujem da će to biti dobro - zaključio je Vukojević.