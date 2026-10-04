VUKOVAR - DINAMO Evo gdje gledati: 'Modri' se kockaju, Kovačević nema slatke brige

U najduljoj reprezentativnoj stanci Dinamo je odlučio pauzirati "samo" dva tjedna. Dok je nogometna javnost još zaokupljena reprezentacijom, Dinamo će u nedjelju (16 sati, MAXSport 1), prvi put nakon 26 godina, gostovati u Vukovaru u osmini finala Kupa. Potpuno netipično, raritetno, ali Dinamo se odlučio kockati s obzirom na ritam koji ga čeka kad i službeno okonča ova Uefina stanka.

S obzirom na broj reprezentativaca, odnosno izostanaka, to djeluje pomalo i rizično, ali na Maksimiru su očito procijenili da i u ovakvom brojčanom stanju mogu odraditi posao koji se očekuje protiv drugoligaša iz Borova Naselja, na tradicionalno lošem travnjaku, koji će biti jednaka opasnost kao i protivnik. Mario Kovačević testirao je formu momčadi ovog tjedna u slavljeničkoj utakmici protiv Segeste u Sisku, "modri" su pobijedili 5-0 golovima Stojkovića, Rodrigueza, Oršića, Mudražije i Lisice. Kovačević je promijenio gotovo kompletnu postavu u oba poluvremena, samo je Noa Mikić odigrao 90 minuta. Vidjeli smo na djelu i igrače iz B momčadi poput Roka Smoje, Borne Orlića, Dine Škojca, Petra Šimuna Žaje, Leonarda Perkovića i Fuzyja Taylora. Neki od njih i danas bi u Vukovaru trebali dobiti priliku, a prije mjesec dana baš u Vukovaru u dvoboju 1. NL ti su dečki s drugom momčadi deklasirali domaćine sa 6-2. Uz devizu ako su mogli oni...

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Ekipa koja je nastupila u Sisku bit će u kadru i za utakmicu protiv Vukovara. Nažalost, nastradao je Goda, koji zbog udarca u čelo ima šest šavova. Nadam se da će biti spreman za sljedeći tjedan. Viroza je pogodila petoricu igrača, jedino je mučila još Smaila Prevljaka - rekao je Kovačević.

Uz Godu i Prevljaka, od onih raspoloživih igrača gostovanje u Sisku preskočili su Kačavenda, Galešić i Valinčić. S reprezentacijama su Kotarski, Beljo, Mišić, Hoxha, McKenna, Tabinas, Radeljić, Topić, Šunta... Dakle, trener Dinama neće imati baš slatke brige oko početnih 11. Filipović bi trebao početi na golu, u obrani bi stoperski par mogli biti oporavljeni Galešić i Dominguez, uz bekove Pereza Vinlöfa i Mikića, u veznom redu Kravcov, Stojković te Ivanušec ili Zajc, uz krila Almenu i Lisicu te u napadu, ne bude li mogao Prevljak, možda Oršić kao lažna devetka, što je odigrao u Sisku. Svakako bi prvi put u službenoj utakmici šansu trebao dobiti Dani Rodriguez, moguće i mladi Ganac Fuzy Taylor (18), kojega mnogi hvale na poziciji zadnjeg veznog.

- U Kupu zna biti iznenađenja, ali mi to nećemo dopustiti - poručio je Kovačević, čija momčad sljedećeg vikenda gostuje na Poljudu, na početku udarnog tempa europskih izazova.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vukovar? Nakon ispadanja iz HNL-a, drži 13. mjesto u 1. NL nakon sedam kola, uz dvije pobjede, dva remija i tri poraza. Iz prvoligaške ekipe, koja je prošle sezone u Vinkovcima srušila Dinamo, ostao je samo Robin Gonzalez. Trenutno ni blizu forme u kojoj je tad mučio dinamovce.