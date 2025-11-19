Vukovar ne smije igrati u drugoj županiji 'domaće' utakmice, a Kustošiji je HNS to odobrio...

Vukovar nakon ulaska u HNL nije uspio zadovoljiti uvjete najvišeg hrvatskog ranga, pa je morao posegnuti za rezervnom opcijom. Iste je probleme prije dvije sezone imao i Rudeš, koji je “domaće” utakmice zbog nedostatka reflektora igrao u Kranjčevićevoj. U Vukovaru su pak razmatrali dvije mogućnosti: igrati na Gradskom vrtu u Osijeku ili na gradskom stadionu u Vinkovcima. Gradski vrt postao je dom ženske nogometne momčadi Osijeka nakon što se muška momčad preselila na modernu Opus Arenu i to se činilo kao idealno rješenje.

No Hrvatski nogometni savez se potom oglasio i poručio da Vukovarci ne mogu “domaće” utakmice igrati u Osijeku jer je to druga županija. Po pravilima, Vukovar je klub Vukovarsko-srijemske županije, a Gradski vrt nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji.

Zbog toga su morali odabrati Vinkovce, iako tim rješenjem nisu zadovoljni ni oni ni domaćini, koji dobivaju oko 250.000 eura za najam. Apsurd je u tome što je Osijek za Vukovarce udaljen samo desetak kilometara više od Vinkovaca.

Ipak, nije svugdje primijenjen isti pristup. Kustošija je u 13. kolu 2. NL s 1-0 svladala Trnje. Utakmica se nije igrala na stadionu Kustošije, već u Zaprešiću. U 2. NL HNS je tako odobrio Kustošiji da sve domaće utakmice do kraja sezone igra na stadionu Inkera. Ne bi to bilo neobično da taj stadion službeno nije u drugoj županiji.