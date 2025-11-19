Obavijesti

Sport

Komentari 0
DVOSTRUKI KRITERIJI

Vukovar ne smije igrati u drugoj županiji 'domaće' utakmice, a Kustošiji je HNS to odobrio...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Vukovar ne smije igrati u drugoj županiji 'domaće' utakmice, a Kustošiji je HNS to odobrio...
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatski nogometni savez dozvolio je Kustošiji da igra "domaće" utakmice u drugoj županiji, iako je ranije zbog toga razloga blokirao Vukovar da utakmice HNL-a igra na Gradskom vrtu u Osijeku

Vukovar nakon ulaska u HNL nije uspio zadovoljiti uvjete najvišeg hrvatskog ranga, pa je morao posegnuti za rezervnom opcijom. Iste je probleme prije dvije sezone imao i Rudeš, koji je “domaće” utakmice zbog nedostatka reflektora igrao u Kranjčevićevoj. U Vukovaru su pak razmatrali dvije mogućnosti: igrati na Gradskom vrtu u Osijeku ili na gradskom stadionu u Vinkovcima. Gradski vrt postao je dom ženske nogometne momčadi Osijeka nakon što se muška momčad preselila na modernu Opus Arenu i to se činilo kao idealno rješenje.

No Hrvatski nogometni savez se potom oglasio i poručio da Vukovarci ne mogu “domaće” utakmice igrati u Osijeku jer je to druga županija. Po pravilima, Vukovar je klub Vukovarsko-srijemske županije, a Gradski vrt nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji.

NOVI SRAMOTNI ISPADI Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'
Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'

Zbog toga su morali odabrati Vinkovce, iako tim rješenjem nisu zadovoljni ni oni ni domaćini, koji dobivaju oko 250.000 eura za najam. Apsurd je u tome što je Osijek za Vukovarce udaljen samo desetak kilometara više od Vinkovaca.

Ipak, nije svugdje primijenjen isti pristup. Kustošija je u 13. kolu 2. NL s 1-0 svladala Trnje. Utakmica se nije igrala na stadionu Kustošije, već u Zaprešiću. U 2. NL HNS je tako odobrio Kustošiji da sve domaće utakmice do kraja sezone igra na stadionu Inkera. Ne bi to bilo neobično da taj stadion službeno nije u drugoj županiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju
KVALIFIKACIJE ZA SP

Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 12. minuti i čuvali vodstvo sve do 77. minute, kada je Gregoritsch zabio za remi i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. 'Zmajevi' kao drugi nastavljaju u doigravanju
FOTO Fatalna Bosanka zavela je Sinnera! Jedna je od rijetkih koja je vidjela Schumachera...
BILA SA SCHUMIJEVIM SINOM

FOTO Fatalna Bosanka zavela je Sinnera! Jedna je od rijetkih koja je vidjela Schumachera...

Laila Hasanović okuplja stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a mnogi bruje o njenoj vezi s Jannikom Sinnerom. Bodrila ga je do nove pobjede protiv Carlosa Alcaraza i nove titule na završnom Mastersu. Bivša je djevojka Schumacherova sina Micka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025