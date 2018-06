Vukovarske cure su prva liga: 'Svaki put napunimo dvoranu'

Bilo da je riječ o nogometu, košarci, odbojci ili rukometu, našim sportskim kolektivima uglavnom je nemoguća misija imati pune tribine. Klub, da bi imao vjernu publiku, mora imati i svoju priču iza sebe s kojom će se ista ta publika identificirati.

Upravo takav primjer stiže iz Vukovara na što 'potpis' stavlja ženski odbojkaški klub ENNA.

Omiljene u gradu

Na svakoj domaćoj utakmici u dvoranu se smjesti između 100 do 300 gledatelja i cure iz Vukovara posljednjih deset godina omiljen su sportski kolektiv u Gradu Heroju.

Vukovarke, bez ikakvih problema, imaju jaču gledanost od nekih nogometnih prvoligaša. Iako igraju u trošnoj dvorani u koju stane oko 400 gledatelja i koju dnevno mogu koristiti tek sat i pol.

- U Vukovaru odbojka ipak ima tradiciju, to je sport koji prate svi, pogotovo jer je prvoligaški. Mi svaku utakmicu imamo 200-300 ljudi na tribinama. Ma, to je tradicija iz vremena prije rata, to je ostalo ljudima - objašnjava nam Ivana Džamarija, danas trenerica cura iz Vukovara, a nekad ponajbolja igračica kluba.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Ivana je iz Dubrovnika, odbojka ju je dovela u Vukovar u koji se zaljubila. Toliko da mu se vratila nakon pet godina u ulozi trenerice.

Klub je bio u teškoj situaciji nakon slavnih godina početkom desetljeća (viceprvakinje 2011. i osvajačice kupa 2010. i 2011.), no zajedničkim snagama trenerice Ivane Džamarije i predsjednice Marijete Majer situacija je postala daleko zdravija.

Dvije su žene spasile voljeni klub zajedničkim naporima...

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Nekad su njih dvije u tandemu razarale protivnice s loptom, a danas suradnjom omogućuju Vukovarcima nova sportska uzbuđenja. I ponos.

- Klub je bio u padu zadnjih godina, a onda je ušao u priču ozbiljan sponzor. Srce me vodilo nakon što sam izašla iz odbojke, da ne volim Vukovar, ostala bih u Dubrovniku. Predsjednica Marijeta je vjerovala u mene, digla je klub na nekakav novi nivo - kaže Džamarija pa nastavlja:

- Danas cure imaju sve što jedan normalan klub treba imati. Recimo, dok smo se prije 6-7 godina borile za naslov prvaka i kup, vozili smo se kombijima i autima. Sad imamo osiguran prijevoz, opremu, plaće su redovne. Ako je sve posloženo kako treba, onda to dobro funkcionira. Cure će dati svoj odgovor na to.

U klubu igraju samo Slavonke

Džamariju su Vukovarci dobro upoznali 'bombama' kojima je uništavala sve redom u Hrvatskoj. Kao trenerica to nastoji prenijeti na svoje cure, izrazito mladu ekipu koja je ove sezone igrala u četvrtzavršnici doigravanja za prvaka.

- Cilj nam je sljedeće sezone ne ispasti iz lige, a ako je moguće, ostati među osam najboljih u državi. Želimo sačuvati kostur ekipe, a politika kluba je da dovodimo samo i jedino igračice iz Slavonije. Nemamo niti jednu curu sa strane.

Klub danas funkcionira po novim načelima. Konkretno, sve je počelo sredinom prošle godine kada je klub preuzela bivša kapetanica Marijeta Majer.

Njenom sposobnošću u klub je ušao snažan sponzor - vlasnik Energije naturalis (ENNA) Pavao Vujnovac, osječki poduzetnik.

- Gospodin Vujnovac je bio za to da pomogne Vukovaru koliko god može. Dogovor je bio takav da ćemo zadržati igračice iz Vukovara i one iz okolnih mjesta. Nećemo dovoditi nikog sa strane i mi gradimo priču grada. Želimo ulagati u djecu i da imamo vlastiti pogon - objašnjava Marijeta pa nastavlja:

- Prije godinu dana smo preuzeli klub koji je bio u izrazito lošem stanju. Bilo je tu dugova prema igračicama, dugova za prijevoz... Oko 150-200 tisuća kuna minusa i uspjeli smo to sanirati. Nismo imali sponzora osim financiranja iz gradskog proračuna. Sad je pozitivna nula, potpisali smo ugovore s igračicama.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Nije bilo lako, posebno Marijeti koja je i dalje u ulozi igračice. Predsjednica-igračica morala je 'ratovati' na više frontova dok se stvari nisu dovele do, kako kaže, jake 'četvorke'. Tom bi ocjenom 'počastila' rad kluba pod sobom.

- Cibalia je, kažu, ispala u Treću ligu. Ako izuzmemo vinkovačke i vukovarske rukometaše, u našoj županiji više nema prvoligaša, mi smo jedan od ozbiljnijih klubova - govori Majer uz smijeh.

Uz politiku 'samo domaće', idealno se nadopunjuje ideja vlastite proizvodnje.

- Želimo povećati broj djece u školi odbojke, dobili smo već 10-15 novih i želimo organizirati odbojkaški kamp kako bi nam se odbojka skroz vratila - otkriva Marijeta pa dodaje:

- Što se tiče Superlige, neće zvučati ambiciozno, ali nemam nikakve ciljeve da moramo biti prvakinje i igrati Europu. Imamo super ekipu, to su sve domaće cure, s nekim trudom možemo biti u vrhu. Pokazali smo ove sezone da možemo s najjačima - smatra predsjednica.

Trenerica Džamarija morala je u startu probuditi cure, koje su bile pomalo letargične. Atmosfera oko kluba u to vrijeme nije bila kao ona iz najslavnijih dana i baš njen dolazak u priču sve je preokrenuo.

Svjetlaju obraz županiji

Posebice jer današnji roster ENNE sadržava neke njene bivše suigračice s kojima se nekad na terenu vrhunski slagala. Kaže, takvi su odnosi i u novoj konstelaciji stvari.

- Čudna je bila situacija kad sam se vratila poslije pet godina. Marijeta mi je rekla da je to ekipa koja je psihički dosta pala i da sam ja jedina koja psihički može to sve izdržati i izvesti na pravi put. Htjela sam se okušati u tome.

Iako ova vukovarska priča zvuči stabilno, samim time za igračice i domaću publiku privlačno, daleko je ukupna situacija u našoj odbojci od neke perfekcije.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Od odbojke se, tvrde Džamarija i Majer, ne može živjeti. Situacija u državi, samim time i našem sportu, ne pogoduje sportašima.

- Ne može se živjeti od odbojke u Hrvatskoj što se tiče igračkih karijera. Drugačije je nama koji smo zaposleni u odbojci. Igračice moraju otići van ako žele uspjeti. Kod nas je sve preživljavanje, a ekipe uglavnom čine studentice koje uz studij igraju odbojku što im je vid prihoda. Kad završe fakultet, ne odluče se živjeti od odbojke - priča trenerica Džamarija.

Predsjednica Majer također ističe važnost tradicije ženske odbojke u gradu, ali dodaje i nekoliko drugih faktora koje klub čine popularnim u Vukovaru.

- Veliku ulogu igraju cure koje su odlične. Na svakim utakmicama su roditelji, po svom trošku idu na gostovanja. Dobra je atmosfera danas oko kluba, dobro radimo i to se pročuje. Grad nas podržava, kao i gradonačelnik Penava - zaključuje.